法治日报-法治网 2026-10-21 14:59:20

近日，网传“艺人肖某演唱会第一排门票25万元”，天价“黄牛”票引发网民热议。记者10月21日从公安部网安局获悉，公安网安部门查明，网民王某某(男，33岁)出于引流招揽“代抢票”业务目的，于10月13日通过朋友圈自行编辑发布“肖某，第一排25W空已售，第一排23W，第二排20W，第三排19W”等谣言。

近日，网传“艺人肖某演唱会第一排门票25万元”，天价“黄牛”票引发网民热议。 图为网民王某某朋友圈内容。 记者10月21日从公安部网安局获悉，公安网安部门查明，网民王某某（男，33岁）出于引流招揽“代抢票”业务目的，于10月13日通过朋友圈自行编辑发布“肖某，第一排25W空已售，第一排23W，第二排20W，第三排19W。没几张，5月份就定好的票，稳”等谣言。相关谣言迅速传播扩散，引发大量网民议论，多次登上热搜热榜，扰乱公共秩序。网民王某某违反《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十九条第（一）项之规定，属地公安机关依法对其行政拘留七日并处一千元罚款。 来 源：法治日报-法治网 原标题： 网传“艺人肖某演唱会第一排门票25万元”，王某某造谣被依法行政拘留七日并处一千元罚款 记者 张晨 本文转自：温州新闻网 66wz.com