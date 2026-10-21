“浙江宁波公积金贷款家庭住房套数认定标准有变”不实（2026·10·21）

全国网络辟谣 2026-10-21 17:56:55

辟 谣 “浙江宁波公积金贷款家庭住房套数认定标准有变”不实

详情：近日，有网传消息称，“浙江省宁波市公积金贷款的家庭住房套数认定标准，从原来的看购房所在区（县、市）的套数，变成看宁波全市范围内的套数”，引发关注。对此，宁波市住房公积金管理中心核实，网传消息不实。目前，宁波市公积金贷款家庭住房套数认定标准没有变化，还是看购房所在区（县、市）的家庭住房套数。

至于能不能申请公积金贷款、新购入的住房是算首套房还是二套房，则仍按宁波现行政策。简单来说，同时看两方面：一是购房所在区（县、市）的套数（以购房所在地相关部门出具的家庭住房套数查询结果或认定证明为准）；二是全国范围内的家庭公积金贷款次数（以住建部住房公积金监管服务平台查询结果为准）。（来源：“宁波住建”微信公众号）

误 区 天气转凉，关节炎患者可“加量”使用膏药和止痛药？

真相：随着天气转凉，不少关节炎患者晨起时关节胀痛、僵硬。但要注意，使用膏药和止痛药时，不能自行“加量”。膏药不是贴的时间越久，刺激越强、疗效越好，关节炎患者应按照说明书或者遵医嘱使用。

当患者贴膏药的局部皮肤出现灼热、瘙痒、刺痛时，应及时取下膏药，避免因刺激太强导致皮肤红肿，甚至出现水疱、破溃。

使用止痛药时要注意，同类口服止痛药一次只能服用一种，切勿同时服用多种。因为同时服用多种止痛药，并不能明显提升止痛效果，反而会显著增加胃肠道、肝肾和心血管的安全风险。（来源：“健康中国”微信公众号）

通 报 五部门发布骗局风险提示

详情：人力资源社会保障部、中央网信办、教育部、公安部、国务院国资委近日联合发布警惕“央国企内推”等骗局风险提示，提醒广大求职者特别是高校毕业生提高风险防范意识，谨防上当受骗。

当前，正处求职招聘旺季，一些不法分子冒用央国企名义发布虚假招聘信息引流，打着“内部推荐”“直签保录”等幌子，甚至伪造招聘录用材料，诱导求职者支付高额费用，严重侵害求职者合法权益，扰乱人力资源市场秩序。相关骗局多以应届高校毕业生为主要对象，采取公域引流、私域转化的隐蔽模式，利用信息差实施诈骗，存在数额较大、连环诈骗现象。

有关部门提醒，求职者通过互联网或线下求职，应选择央国企官网、公共就业服务机构、正规渠道举办的校园招聘活动或具有合法资质的正规职业中介等。对于职业中介资质，求职者可通过全国人社政务服务平台、电子社保卡、掌上12333App等渠道查看人力资源服务机构信息，优先选择诚信度高、经营规范的服务机构或招聘平台。

对于网络平台、自媒体公众号等发布的信息，求职者要注意核验账号资质，通过与官方网站比对等方式，多方核验岗位信息真实性，保护自身合法权益不受侵害。求职者可通过“就业在线”“国家大学生就业服务平台”“国资央企招聘平台”“中国公共招聘网”等招聘网站，查找权威央国企招聘信息。对以“付费内推”“保实习、包证明”等名义，要求缴纳高额费用安排就业或实习的，均应果断拒绝。正规央国企招聘不会收取报名费、手续费、资料费、介绍费、服务费等费用。（来源：“公安部”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com