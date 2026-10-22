潮新闻客户端 2026-10-22 08:27:24

凌晨4时，鹿城藤桥首末站里，10路助农扶农专线的车门早已打开，十来位菜农忙着卸菜。说起来，这班助农扶农公交车，最早其实是“搭便车”搭出来的。

清晨6点，温州老城区的瓦市巷、横井巷、河西桥、高盈里一带已经热气腾腾。青菜还沾着晨露，鱼虾在盆里扑腾，摊贩的吆喝声、顾客的讨价还价声和车轮碾过湿漉漉路面的声音挤在一起，把这片老城核心区域“吵”醒了。

这里日均客流超过4万人次，被不少网友称为“温州最有烟火气的农贸市场”。

图为进城售卖的菜农 记者 戚祥浩 摄

这股烟火气里，藏着不少远道而来的摊主。每天，200多位来自鹿城藤桥、瓯海泽雅、永嘉等地的农户，挑着自家地里刚摘下的新鲜蔬菜赶来售卖。菜场的热闹属于清晨，而更早的凌晨4时，在城市的另一头——藤桥首末站，一趟专线已经先行动了起来。

凌晨4时，鹿城藤桥首末站里，10路助农扶农专线的车门早已打开，十来位菜农忙着卸菜。驾驶员卷着裤腿跑上跑下，和菜农一起把一个个塑料筐从三轮车、电动车上搬下来。几十斤重的筐子磕在车帮上发出闷响，显出几分别样的热闹。

短短几分钟，车厢过道就被各色塑料筐、编织袋占据，车内两排改造后的双层货架也被摆得满满当当。作为鹿城区的农业大镇，藤桥几乎每天都有菜农进城卖菜。一名菜农兴奋地算了比账，过去菜农大多凌晨三四时到村口搭过路车，一趟大约要20元；现在连人带货一趟四五元钱就能到，省了不少路费。

说起来，这班助农扶农公交车，最早其实是“搭便车”搭出来的。温州市交运集团城西公交原本有一班凌晨接送驾驶员到各站点的交通车，后来司机师傅陆续有了私家车，这班车常常载不上几个司机，反而坐了一车搭便车的菜农。与此同时，公司也频繁收到乘客反映：菜农把菜筐带上车却没地方放，挤在过道里影响出行。

图为10路助农扶农专线 拍友 谢秀长 摄

一边是菜农天天要进城，一边是乘客确有不便，能不能专门开一班为菜农服务的车？2024年2月，温州交运集团城西公交公司党委联合鹿城区藤桥镇党委，量身定制了“10路助农扶农专线”：拆除车内中间的10个座位，在原处根据菜筐尺寸加装两排双层货架，大幅增加蔬菜放置空间；同时将发车时间提前，并调整为直达双屿、西城路、松台、水心、虞师里、公园路等6个农贸市场，车程比原来缩短至少30分钟，其中公园路紧挨着“温州最有烟火气的农贸市场”。

助农公交专线开进了露天菜场，但菜农进城的路上，并不只有这一班车在“让路”。在藤桥、泽雅、永嘉等地的普通公交线路上，不少驾驶员遇到挑着菜筐、拎着竹篮的农户，也会尽量把车停稳，等他们坐好、放稳菜筐再起步；遇到筐子实在太大，便帮着挪到车厢空旷处，或请周围乘客稍作礼让。车厢里偶尔会有几句抱怨，但更多时候，是乘客侧身让出的半步、司机耐心等候的几十秒，和菜农连声道谢时带着露水的青菜香。

这些没有写进时刻表的“方便”，和专线一起，把城乡之间的距离拉得更近了一些。

菜运进了城，烟火气也要有人守护。对瓦市公寓、杨柳公寓的住户来说，瓦市巷是唯一的出行通道。属地五马街道街道通过设置疏导区、规定外摆时间、加派管理人手等方式，让农户卖得安心，也让整片区域热闹而不杂乱。

一条专线，串起了城乡之间一场朴素而温暖的双向奔赴。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 温州助农公交专线开进露天菜场 200多位农户挑菜进城卖

记者 戚祥浩

本文转自：温州新闻网 66wz.com