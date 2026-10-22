温州日报 2026-10-22 08:38:00

10月21日，省委常委、市委书记张振丰在市公安局调研时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，坚定不移贯彻总体国家安全观，牢固树立和践行正确政绩观，始终坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，加快提升公安机关新质战斗力，奋力推进公安工作现代化，更好促进高质量发展和高水平安全良性互动，为做强“一圈一极一中心”贡献更大力量。

温州网讯 昨天，省委常委、市委书记张振丰在市公安局调研时强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，坚定不移贯彻总体国家安全观，牢固树立和践行正确政绩观，始终坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，加快提升公安机关新质战斗力，奋力推进公安工作现代化，更好促进高质量发展和高水平安全良性互动，为做强“一圈一极一中心”贡献更大力量。

在市公安局，张振丰察看了解公安智慧警务建设情况，强调要坚持打防结合、系统施治，依托科技手段把握防范风险的主动权，深化体制机制改革，创新应用工具开发，推动跨部门、跨警种、跨区域协同联动，做到感知更深入、行动更快速、响应更及时、处置更精准，不断提升新质战斗力。

随后召开的座谈会上，张振丰向全市广大奋战一线的公安民警、辅警表示慰问和感谢。他指出，近年来，全市公安战线忠诚履职、攻坚克难，展现出的政治品格、担当魄力、干事锐气、改革意识、奉献精神值得充分肯定。实践证明，温州公安是一支信念坚定、作风过硬、能打胜仗的队伍。

张振丰指出，城市发展跃升，需要公安担当作为、靠前护航；矛盾交织叠加，需要公安见微知著、把握主动；风险闭环管控，需要公安与时俱进、创新机制。新起点上，要以习近平总书记重要指示批示精神为指引，增强“时时放心不下”的责任感，尽职担当、冲锋在前，全力防风险、保平安、护稳定，为推动高质量发展、高效能治理保驾护航。

张振丰强调，要担好主责，坚决守牢安全底线，把捍卫政治安全摆在首要位置，有效防范化解各类风险，加大违法犯罪打击力度，全力维护社会安定、保障人民安宁。要守正创新，以理念革新牵引警务体系重塑，推动先进技术创新应用，完善重点案件闭环处置机制，加强线上线下联动执勤，创新警民共建共治模式，推进基层治理能力现代化。要胸怀大局，在社会治安上重拳出击，在公共安全上强化协同，在法治建设上争当示范，以一流安全环境、法治环境、服务环境支撑“万亿之城”再出发。要党建引领，坚持政治建警、全面从严治警，把纪律和规矩挺在前，锤炼优良作风，提升专业本领，做到严管和厚爱相结合，着力锻造新时代过硬公安铁军。

张振丰表示，市委将一如既往重视和支持公安工作，在队伍建设、科技创新、基层保障上持续加力，为全市公安战线履职尽责创造更好条件。

市领导陈应许、王凌参加调研。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在市公安局调研时强调 奋力推进公安工作现代化 促进高质量发展和高水平安全良性互动

记者 郑序

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