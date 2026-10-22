市政府与浙江铁塔签署战略合作框架协议 合力打造更多标志性合作成果
温州网讯 昨天，市政府与中国铁塔浙江省分公司签署战略合作框架协议。市委副书记、市长张文杰，中国铁塔浙江省分公司党委书记、总经理向茜出席签约仪式并讲话。
张文杰感谢浙江铁塔近年来对温州经济社会发展的大力支持。他说，当前，全市上下深入践行习近平总书记寄予温州“续写创新史”的殷殷嘱托，认真落实中央和省委省政府决策部署，深入实施新一轮“强城行动”，聚焦聚力推动产业转型升级、建设区域中心城市、加快城市能级跃升、推进共富先行示范，提速做强“一圈一极一中心”，奋力实现“十五五”精彩开局。中国铁塔是数字基础设施建设运营的“国家队”，希望双方以此次签约为契机，坚持优势互补、互利共赢，携手建设通信网络新基座、打造城市治理新样板、竞逐产业发展新赛道，共同推动合作事项落地见效，打造更多标志性合作成果。温州将全力为浙江铁塔提供一流服务、创造一流条件，以“温暖营商”护航在温发展。
向茜对温州给予浙江铁塔在温发展的关心和支持表示感谢。她说，浙江铁塔坚持扎根温州、服务温州，充分发挥站址资源、数字平台、能源服务等专业优势，努力当好温州通信基础设施建设的主力军、全域感知网络建设的参与者、绿色低碳发展的推动者。下一步，浙江铁塔将深度对接温州“十五五”规划，持续夯实数字底座、强化创新赋能、深化数字应用、践行绿色低碳，以更大力度、更实举措服务温州高质量发展。
副市长王振勇参加。
来 源：温州日报
记者 缪眎眎
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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