拥抱未来，温州凭“新”赢得发展主动

温州日报 2026-10-22 08:50:40

新质生产力，说到底是一场关于城市未来的角逐，谁先破题，谁就能在下一轮区域竞争中赢得主动。调研中，“强化创新主体”“建强创新平台”“推进算电协同”“加强人才引育”等关键词被反复提及，为努力实现“在温州看见创新中国”汇聚智慧。

温州网讯 立足“十五五”开局之年，“因地制宜发展新质生产力”是温州必须答好的时代考题。近日，市委政研室携手媒体，通过问卷调查、实地走访等形式，深度对话广大企业、高校院所、科研平台、创新团队和科技工作者等，从中探寻新质生产力加速落地的关键之策。

新质生产力，说到底是一场关于城市未来的角逐，谁先破题，谁就能在下一轮区域竞争中赢得主动。调研中，“强化创新主体”“建强创新平台”“推进算电协同”“加强人才引育”等关键词被反复提及，为努力实现“在温州看见创新中国”汇聚智慧。

补短板，激活创新主体动能

企业既是科技创新的主体，也是产业创新发展的主体。发展新质生产力，必须强化企业创新主体地位。

温州提供了鲜活样本：全市民营企业和个体工商户达156.4万户，占全部市场经营主体的97.6%。凭着坚实的产业基础，温州主动拥抱新技术、新业态、新模式，创新动能持续涌动——在全国工商联发布的“2025民营企业研发投入500家”和“2025民营企业发明专利500家”榜单中，分别有8家和10家企业上榜。

“民营企业，正成为科技创新和产业创新深度融合‘最后一公里’的生力军。”浙江经略董事长魏李鹏看到一群“懂科技、会创新、擅经营”的新一代民营企业家群体在崛起。他也关注到温州仍面临优质项目信息渠道不够畅、国有投资和民营投资合作不够深等堵点。

“要引导国有资本更多‘投早投小投硬科技’，支持民间资本深度参与‘投活投实投新场景’，在盘活存量资产、发展实体经济、应用创新场景中链接承载科技成果转化。”魏李鹏认为，温州民营经济需要顺应新质生产力发展大势再创辉煌，突出改革味、创新范、包容度，营造创新生态、产业生态、环境生态有机融合的特色“温州生态”，推进科创出题、产业接题、环境热题，支持民营企业成为高分答题选手。

培育新质生产力，终究还要落到科技成果转化命题上。“科技成果转化卡住的地方常常不在‘最初一公里’，而在‘中间一公里’。”中国科学院大学博士吴志连在温州创建了连科新材料技术有限公司，企业的石墨烯改性润滑油项目入选省重点新材料首批次应用示范指导目录。“对企业而言，‘首批次’这一关，恰恰最难，也最关键。希望把中试平台当作基础设施来建设，布局共享中试平台和概念验证中心，让‘企业出题、政府立项、院校答题’成为常态。”

这些呼声，颇具普遍性。本次调查问卷结果显示，71.4%的受访者建议“开放应用场景和市场机会”，近半数人则希望强化关键核心技术攻关、完善科技成果转化服务体系等。

扬优势，厚植创新发展生态

从无到有，温州正以“一港五谷”为孵化矩阵、创新载体，拓展出产业新空间，力争实现由传统制造业大市向新质生产力发展高地转型跃升。

北京厚笃科技有限公司创始人、CEO林甲灶看中温州丰富的产业应用场景，选择与中国（温州）数安港的企业交流合作。作为技术出身的在京新生代科技浙商，他敏锐地作出判断：AI竞争下半场，模型不再稀缺，高质量数据才是稀缺品。

“温州不必追‘造模型’的风口，应同时做LLM的语料库和具身智能的实训场，把场景优势转化为数据资产。”他认为，前者的底气来自本地民营经济和温商文化积累的独特行业语料，可依托数安港，推动优势产业的工艺文档、技术标准、交易数据规范化汇聚，形成行业高质量语料库；后者涉及具身智能的操作数据，只能靠真实场景训练积累。“可以在龙头工厂建设采集中试线，再用数字孪生和数据合成放大真实数据价值。”

温州理工学院数据科学与人工智能学院教授陈驰，则看到了医疗、经济等领域公共数据所蕴含的科研价值。“公共数据是培育新质生产力的基础性战略资源，但制度规则与科研底层逻辑存在错配，导致高价值公共数据难以用于探索性科研。”他呼吁实施差异化数据准入审批，通过可信数据空间等技术，在安全域内开放全量数据算力，支持无预设方向的探索性数据分析。

抓机遇，抢滩未来产业赛道

当前，能源革命已成为新一轮科技革命和产业变革的核心赛道，以绿色低碳为标志的能源革命正全面跨过技术积累拐点，以新能源为核心的区域竞争格局正加速重塑。

面对这一趋势，浙江国宏工程咨询有限公司副总经理郭建东看到了其中的“新”机遇。他期盼温州尽最大可能推动区域资源向清洁能源转化，深挖深远海风电潜力，推动太阳能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等多能互补开发，以低成本绿电优势吸引优质产业集聚。“温州还应推动‘人工智能+新能源’深度融合，将新能源作为人工智能落地应用的主战场，布局算力设施、研发能源专用数据模型，探索算电协同新模式。”他说。

从“多能互补”到“算电协同”，能源革命与人工智能正在温州交汇。风口之下，温州应如何准确把握人工智能这一“最大确定性”，以前沿技术创新赋能千行百业，加快培育新质生产力？

温州大学计算机与人工智能学院副院长赵汉理同样对“算电协同”颇有见解：“建议用足我市清洁能源装机占比超45%的优势，通过绿电直供、峰谷调度压降Token成本，以Token券推动科研院所和中小企业接入东南Token运营中心，并为出海企业提供AI碳足迹凭证。”他还提到“企业设AI专员岗”的观点，希望中小企业配备AI应用工程师，依托市图灵人工智能高等研究院开展轮训，与“AI行业翻译官”对接，纾解“有需求说不出、技术方听不懂”的错位。

抢滩新赛道，人才同样是关键变量。调查问卷结果中，围绕“人才”的建言占比很高。不少网友希望以“引育留用+评价激励”为主线，推动人才政策精细化运营、精准匹配企业需求，为温州下好未来产业“先手棋”提供持久支撑。

来 源：温州日报

原标题： 拥抱未来，温州凭“新”赢得发展主动

——探寻新质生产力加速落地的关键之策

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com