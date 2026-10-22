温州31家单位招1000余人 最高年薪120万元
温州晚报 2026-10-22 08:52:28
“智汇瓯越·青科笃行”招才引智推介会暨温州市海内外人才招聘会将于明天9:30-11:30在世界温州人家园1幢14楼举行。31家重点企事业单位现场设展，释放190余个优质岗位、需求1000余人，最高年薪达120万元，向全球英才发出“来温州、创未来”的诚挚邀约。
温州网讯 “智汇瓯越·青科笃行”招才引智推介会暨温州市海内外人才招聘会将于明天9:30-11:30在世界温州人家园1幢14楼举行。31家重点企事业单位现场设展，释放190余个优质岗位、需求1000余人，最高年薪达120万元，向全球英才发出“来温州、创未来”的诚挚邀约。
本次活动集结在温高校、医院、科研院所、上市企业及高新技术企业等多类优质用人单位。温州医科大学、温州大学、温州理工学院，温州市人民医院、温州市中医院、温州市中西医结合医院，瓯江实验室、国科温州研究院、中科先进技术温州研究院，以及正泰集团、华峰集团、报喜鸟控股、中广核俊尔、红蜻蜓等名企将现场纳才。
现场将开展人才政策专题宣讲，深度解读“510+行动计划”，面对面答疑解惑；求职者可与HR、企业技术负责人直接洽谈、现场投递简历。安家费、人才公寓、科研启动经费等支持政策也将一站式打包呈现。
来 源：温州晚报
原标题： 31家单位招1000余人 最高年薪120万元
记者 谢施琦
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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