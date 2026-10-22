广东台山海宴镇通报“某小区住宅内疑似存放骨灰”：未发现相关情况
央视网 2026-10-22 09:14:39
据广东台山市海宴镇人民政府网站消息，10月22日凌晨，海宴镇人民政府发布情况通报。近日，网传“海宴镇某小区存在住宅内疑似存放骨灰”等情况，海宴镇党委、政府高度重视，第一时间组织公安、民政、村委会、小区物业等组成联合调查组开展全面核查处置。
据广东台山市海宴镇人民政府网站消息，10月22日凌晨，海宴镇人民政府发布情况通报。近日，网传“海宴镇某小区存在住宅内疑似存放骨灰”等情况，海宴镇党委、政府高度重视，第一时间组织公安、民政、村委会、小区物业等组成联合调查组开展全面核查处置。经核查：网上提及的20余间房间内未发现存放骨灰，现场无聚众祭祀痕迹，也未发现骨灰转移的痕迹；个别业主在客厅摆放有家庭自用佛像，未对外组织活动。
下一步，海宴镇人民政府将持续加大辖区巡查力度，维护安定有序的居住环境，及时回应群众关切，切实保障居民合法权益。
来 源：央视网
原标题： 广东台山海宴镇通报“某小区住宅内疑似存放骨灰”：未发现相关情况
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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