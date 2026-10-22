央视新闻客户端 2026-10-22 09:14:39

记者从国务院新闻办公室10月21日举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上了解到，今年中央安全生产考核巡查二、三季度明查暗访共发现重大事故隐患950项。从严查处了一批煤矿隐蔽工作面开采、货车“百吨王”运输、瞒报事故、检验检测机构弄虚作假等违法行为。

记者从国务院新闻办公室今天（21日）举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上了解到，今年中央安全生产考核巡查二、三季度明查暗访共发现重大事故隐患950项。从严查处了一批煤矿隐蔽工作面开采、货车“百吨王”运输、瞒报事故、检验检测机构弄虚作假等违法行为，明查暗访实效性显著提升。 来 源：央视新闻客户端 原标题： 中央安全生产考核巡查二、三季度明查暗访发现重大事故隐患950项 记者 崔建军 李志贵 本文转自：温州新闻网 66wz.com