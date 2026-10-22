羊城晚报 2026-10-22 09:14:39

近日，市民方女士（化姓）向记者反映，她在地铁站内设置的读书空间看书，停留近5小时，出站时被扣除15元“超时费”。记者以乘客身份致电广州地铁，工作人员称，广州地铁确实设有270分钟（4小时30分）的乘车时限规定，“地铁是让人快速搭乘通过的地方，不是让人长时间滞留的场景”。

近日，市民方女士（化姓）向记者反映，她在地铁站内设置的读书空间看书，停留近5小时，出站时被扣除15元“超时费”。记者以乘客身份致电广州地铁，工作人员称，广州地铁确实设有270分钟（4小时30分）的乘车时限规定，“地铁是让人快速搭乘通过的地方，不是让人长时间滞留的场景”。对于地铁站内存在的消费场景，工作人员表示，乘客仍需根据自身行程对停留时间进行综合考量。

站内停留一下午，出站被扣15元

此前，方女士搭乘18号线抵达番禺广场站，本打算直接出站，路过地铁站内一处读书空间时临时起意，读完一整本书才离开，前后停留约5个小时。“除了当次车费，还额外被扣了15元，我这才知道有超时费。”方女士说。

无独有偶，另一网友也有类似遭遇。该网友家住花都区，近期正在求职，几乎每天都要前往广州各区面试。“昨天上午去天河区面试，面完之后就在站内找个位置坐着继续投简历，想着有合适的岗位，就可以直接坐地铁去面试，省去来回路上时间。”他于当天12时10分进站，在站内待了一下午，最终于17时09分出站，站内停留时间约4小时59分，次日同样收到了15元的扣费单。

该网友将经历发在社交平台后，引发大量讨论，评论超过千条，不少网友留言表示，自己是第一次知道地铁还有这项规定，平时并未留意相关信息。

客服回应：270分钟可满足线网最远行程需求

对此，记者以乘客身份致电广州地铁咨询。工作人员表示，广州地铁的乘车时限为270分钟即4.5小时，是根据广州地铁线网规模测算的结果——乘客从线网中任意一站出发，前往最远的一站，全程也不会超过270分钟。

如果超过有效时限，除须缴交当次车程费用以外，还需按出闸站线网单程最高票价缴交超时车费。“地铁就是公共交通工具，它的功能是让人快速地去搭乘、通过，不是让人长时间滞留的场景。”工作人员还表示，地铁站内确实存在消费场景，但乘客仍须根据自身行程对停留时间进行综合考量。

据公开信息，进入7月后，广州地铁服务热线收到乘客反映超时扣费的情况，环比增长7.61%，大部分乘客都表示自己在车站/站台等人，或者刷视频、玩游戏等未留意时间，导致多扣费。

同样设有乘车时限的不只有广州。据深圳地铁官网及深圳市交通运输局公布的票务规定，乘客进闸后停留时限为210分钟（3.5小时）。而在东莞，乘客进闸后停留时限为120分钟（2小时），超时均须按线网普通车厢最高单程票价补交票款。

来 源：羊城晚报

原标题： 女子地铁站内看书5个小时被扣15元！官方：设270分钟时限，超时补最高价

本文转自：温州新闻网 66wz.com