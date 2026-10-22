筑港追风，在全国首个深远海风电母港核心区，记者当见习“园区管家”

潮新闻客户端 2026-10-22 09:08:33

作为全省“千项万亿”工程，浙江（华东）深远海风电母港承载着一项十年起步的能源规划：浙江要在深远海开发一批风电场，为生产配套零部件，在温州、宁波各划定临港园区，打造全国首个面向深远海风电的新型功能港。近日，记者作为见习“园区管家”，跟招商、巡工地、看科研进展，感受母港的建设脉动。

驱车来到温州洞头的灵霓北堤，远处的龙门吊一下撞进我们的视线，橘红色在阳光下格外亮眼。继续向它靠近，我们就进入了浙江（华东）深远海风电母港。

作为全省“千项万亿”工程，这里承载着一项十年起步的能源规划：浙江要在深远海开发一批风电场，为生产配套零部件，在温州、宁波各划定临港园区，打造全国首个面向深远海风电的新型功能港。

浙江（华东）深远海风电母港核心区 受访者供图

从2024年底开工以来，码头和厂房同步建设、招商和科研分头行动。近日，我们作为见习“园区管家”，跟招商、巡工地、看科研进展，感受母港的建设脉动。

招商，凑齐一副“鱼骨”

第一项任务，跟招商专班。

“你们知道吗？风电产业链有哪些环节？都有哪些企业？”省海风公司下属温州母港公司综合经营部主任刘波开门见山。风机整机企业，金风科技、远景科技和运达风电，大家都能说上来；但再往上下游，环节多、企业散，一开始还真说不全。

他翻出一张图表，上面根据风电产业链的每个环节，罗列着一批全国头部企业，形状就像一副鱼骨架，“我们跟着这张‘鱼骨图’，把全国各地的头部企业都跑遍了。”

招商一年半，他总结了一组数字：前往20多个设区市招商洽谈，对接100多家企业，开展170多场交流。最终，他们向7家行业龙头发出定向邀请，江苏海力第一个签约，之后是中能建浙江火电，东方风电是第三家。

“今天我们不往外跑，走，去看入驻企业的进度。”他带我们坐车驶入港区，巨型综合厂房占据了整个车窗的视线。下车，戴上安全帽，走进足有41米高的厂房，工人们正在安装行车、半门起重机等起吊设备。

刘波告诉我们，这里将用来生产“导管架”，和近海风电“单脚站立”不同，深远海风疾浪高，要用“底座”帮风机“站稳”，导管架就是“四条腿”的结构件。它的最大总长度超过110米，即使在277米长的厂房里，也要分三段生产。我们就像进入了“巨人国”，所有基建设施的尺寸都大得惊人。

“母港面向深远海风电产业，重点集聚哪些环节？”我们问。

“不只是整机、大型钢结构和风机叶片，也包括精密零部件、换流站、漂浮式浮体等关键环节。”刘波说。

浙江（华东）深远海风电母港核心区 受访者供图

“鱼骨图”里还有多家浙江企业，比如宁波的东方电缆、日月股份，分别生产海缆和铸件；在温州，运达科技、金风科技和远景风电几年前已经建成生产基地。去年以来，母港签约的三家企业又补上了导管架、换流站、叶片等更多关键环节。

“联合研发，不用天南海北飞；园内配套，上下游就在隔壁；就近出运，大部件出门就上船。母港集聚，最后都变成市场竞争力。”他说。到2030年，母港要聚起千亿级的风电产业链集群，面向华东，更谋划“出海”。

巡检，调试“钢铁巨兽”

第二项任务，跟工程巡检。

站在龙门吊的“脚”下仰头看，才真正感受到它的庞大——主梁像一座钢铁巨脊，两条“腿”分别落在两侧轨道上。

温州母港公司工程管理部主任陈祖强已经坐在指挥台边，指了指屏幕上的风速和运行姿态数据说：“一会儿重点监测这些数据。”他告诉我们，眼前这台龙门吊学名叫双主梁门式起重机，能吊装3800吨的重物，相当于一艘小型船舶；总高有166.5米，大约55层楼高。

浙江（华东）深远海风电母港核心区的龙门吊 受访者供图

当天要进行的是空载调试，也就是让龙门吊不搬重物，就在轨道上行走、起升。只见监控屏幕里，高空中的司机操作着操纵杆和控制按钮，龙门吊像一头被唤醒的钢铁巨兽，沿着轨道缓缓迈步，吊钩随指令一起一落。

制动时“啪嗒”一声脆响，机器稳稳停住。“风速正常，倾角无异常波动。”现场监测人员同步报送数据，“这就代表整机姿态稳定，支腿受力均衡，在运行中不会‘站歪’。”他解释。

在它边上，还有一台龙门吊正在拼装作业，它等比例小了一圈，但起重量也有1500吨。投运后，两台机器将互相配合，把导管架组装起来，吊装到船上，再运往深远海域进行施工。

调试结束后，我们在母港巡检一圈，其他设施也在加快建设：水上沉桩、钢平台搭设……在母港谋划之初，团队曾走访国内外风电母港，它们起步早，产业链完整、集聚度高，不过，面向的都是近海风电。而深远海风电对母港的要求更高，基本难以改造。

“海水深度在70米以内，可以在导管架上安装风机，一旦超过这个深度，从经济性角度考虑就要用漂浮式风机，”陈祖强边走边说，大型浮体就像一艘没有动力的船，重达1万吨，这对母港地基、码头、航道的规划要求完全不同，“可以说，选址和建设阶段就决定了母港的发展方向。”

接下来，母港将为更多入驻企业定制厂房、配套码头，提供物流、贸易等服务，预计到明年一季度，码头将具备出运能力，为首个风电示范项目做好配套准备。

科研，装风机先造船

第三项，跟科研进展。

“首个深远海风电项目还在前期审批阶段，不过，规划、设计、科研早就起跑。”浙江海风示范项目相关负责人王信德带我们走进示范项目指挥中心的一角，10多个科研项目依次排列。

“从全球来看，深远海风电还在探索阶段，匹配深远海海况的导管架风机，应用案例不多，漂浮式风机更是在单台示范阶段。”他拿出一张施工日程表，显示着每项工序的时长。深远海的海况复杂，可以施工的窗口期特别短，一年只有70多天，

16兆瓦风机的示意图。记者 胡静漪 摄

安装一台风机，需要15天，一个上百台风机的项目，要在2年的窗口期内建成，必须要分成多个标段同时施工。不过，风机安装船、起重船的需求一下就翻倍了。“这是个瓶颈，一是没有那么多船，二是现有的船‘腿’不够长，够不到海底。”王信德说，新建的安装船，“腿长”至少要140米以上，投资超过12亿元。

要装风机，先造船，这是科研的重要一环。

他调出几段演示动画——起重船先把导管架沉放到海床，完成打桩和灌浆；之后安装船放下桩腿，升起船体，形成稳定的平台；船上的起重机像搭积木一样，依次安装塔筒、机舱轮毂、叶片。最后铺设海底电缆，把风机接入海上换流站，通过电缆上岸后并入大电网。

从左到右是单桩式、导管架式和漂浮式风机的基础结构模型。记者 胡静漪 摄

风电场建成后，运维同样要用船。“离岸百公里之外，单趟就要跑七八个小时，还要带上替换的备品备件、相应的施工队伍。在海上待半个月以上，生活物资也要充足。”王信德说，省海风公司正谋划建设一艘综合运维母船。在动画里，这艘船有着双向船头，在密集的风机阵列里，它可以不用掉头就能灵活往返。

造船之外，还有大量创新进展。比如防台，“我们正在设计的风机叶片，根部连接强度更强、叶片更轻，17级的极端风速也能顶住10分钟。”王信德说，除了硬抗，风机还要更“聪明”，它能自主调整迎风角度，尽量和风保持平行，使得受力最小。

两年前，浙江深远海风电刚起步，省海风公司应运而生。最近，省海风公司攻关中心正式揭牌，将联合一批高校解决技术难题、投入示范应用。踏上这片热土，我们仿佛能看到在不久的将来，深远海上一台台风机岿然矗立，将海上疾风转化成绿色电力，注入浙江的千家万户。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 筑港追风，在全国首个深远海风电母港核心区，记者当见习“园区管家”

记者 胡静漪 通讯员 江欣 童茜

本文转自：温州新闻网 66wz.com