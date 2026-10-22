央视新闻客户端 2026-10-22 09:14:40

乌克兰总统泽连斯基10月21日表示，俄罗斯已同意举行新一轮美乌俄三方谈判。美方提议尽快启动会谈，乌克兰予以支持，各方争取在11月初或更早时间召开会议。泽连斯基表示，乌方支持多项和平倡议，包括全面停火、能源基础设施停袭、开展人道主义行动以及战俘遣返工作。

乌克兰总统泽连斯基21日表示，俄罗斯已同意举行新一轮美乌俄三方谈判。美方提议尽快启动会谈，乌克兰予以支持，各方争取在11月初或更早时间召开会议。

泽连斯基表示，乌方支持多项和平倡议，包括全面停火、能源基础设施停袭、开展人道主义行动以及战俘遣返工作，坚持以外交方式推动局势缓和。但他同时表示，对本次会谈前景保持谨慎态度。

俄罗斯总统助理乌沙科夫21日通报说，俄总统普京当天在与美国总统特使威特科夫会晤时说，俄方准备于11月中旬重启俄罗斯、美国和乌克兰三方会谈，会谈主题涉及冲突结束后俄乌安全体系建设。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 泽连斯基：乌方支持尽快启动新一轮三方会谈

记者 董薇

本文转自：温州新闻网 66wz.com