差价数十倍 概念“乱如麻” 网红钛制品真有那么神奇吗？

中央广播电视总台中国之声 2026-10-22 09:14:40

从保温杯、汤锅到餐盘餐具，钛制日用消费品正在走红。同样打着“钛”标签的产品，价格却相差数十倍。有的号称纯钛，有的只是表面镀上一层钛膜，这些商品往往宣称具有抑菌、保鲜、活化食材等作用。各类养生概念铺天盖地，普通消费者却很难分辨材质真伪与宣传虚实。面对热度持续走高的钛制品市场，消费者该如何擦亮眼睛？

从保温杯、汤锅到餐盘餐具，钛制日用消费品正在走红。同样打着“钛”标签的产品，价格却相差数十倍。有的号称纯钛，有的只是表面镀上一层钛膜，这些商品往往宣称具有抑菌、保鲜、活化食材等作用。各类养生概念铺天盖地，普通消费者却很难分辨材质真伪与宣传虚实。面对热度持续走高的钛制品市场，消费者该如何擦亮眼睛？

电商平台直播间内，不少售卖钛水杯、锅具的主播，纷纷宣称钛产品能够抑菌、调节酸碱度，还能活化食材。与此同时，主播还会暗示传统厨具存在安全风险。

记者走访了多家售卖钛制品的门店，销售人员会主动介绍钛制品的好处。

某品牌纯钛产品销售人员：首先钛比较轻。第二个，它抗菌、抑菌、保鲜，牛奶、碳酸饮料、咖啡等饮品都可以放，不会留有异味。

可以看到，外观相差不大的钛水杯，价格从近百元到上千元不等，钛锅的价差更是悬殊。

批发市场老板：普通的二百多块钱，好一点的八九百、一千多块。品牌不一样，产品价格差距很大。产品之间钛的含量有点区别，就是99.6%或者99.8%的区别，带花纹的贵一点。产品都是纯钛，不是镀钛。镀钛的几十块钱，在不锈钢上面镀上钛，但那个不能用。

在户外爱好者王先生看来，钛制品重量更轻，价格更高，需要衡量一下性价比。

王先生：因为我是徒步摄影，肯定希望每个部件尽可能轻量化，比如三脚架轻量化，杯子轻量化。后面我查到了钛杯，它比不锈钢轻几百克。但有个缺点，户外不耐磨、不耐摔，材质较软。钛杯是好东西，但是花几百元买一个，性价比不高。

在社交平台与黑猫投诉平台，消费者关于钛制品的投诉并不少见。上海的牛先生接受采访时介绍，他在直播间购入一款钛杯打算作为礼物送给朋友，反复查证后，反而更加不放心。

牛先生：包装里边有附带的检测证明，只检测了内胆材质是钛。但是商品页和直播间都说内外全钛。我仔细看了商品页，显示杯盖、杯体内胆、茶滤都是钛材质的。我又去问了客服，有没有除了内胆，其他部分的材质证明，客服表示这就是他们的报告。我又找了平台客服，官方人员也联系我了，跟进了这个品牌方的回复，除了内胆以外，他们确实没法提供杯子其他部分钛含量的报告。

为什么会在材质这件事上这么较真？牛先生说，钛杯是作为礼物送出的，一旦材质名不副实，担心对方使用后存在安全隐患。

牛先生：跟水接触的地方一个是内胆，一个是杯盖，杯盖其实是两层，一层在里边起密封作用，另外一层是钛杯外层的盖子，用来当小杯子用。如果宣称内胆内盖都是钛，外边是其他材质，要写清楚，大家可以自己选择。但不能宣传是全钛，最后提供不了证明。客服跟我说如果觉得不对，可以自己找第三方检测机构证明这个是假的。

很多消费者冲着“健康材质”下单，收货后却无法判断到底是纯钛制品，还是仅带一层钛涂层的普通金属器具。南京工业大学材料科学与工程学院教授常辉告诉记者，钛原本是航空航天的材料，现在逐步走进我们的日常生活。纯钛加工成型难度大，纯钛的锅具和杯子成本很难压到很低。

常辉：目前含钛的原料海绵钛价格就不便宜，从海绵钛加工成钛板之后，价格就更不菲了，一般是不锈钢材料的10倍左右。钛合金加工难度比较大，成材率也比较低，在做钛杯或者锅具的时候会用到焊接，焊接过程需要惰性气体保护，跟一般的金属加工是不一样的。

常辉介绍，价格便宜的钛制品很可能是镀钛、覆钛产品，通常是不锈钢或铝，而非钛合金或纯钛，与整体纯钛有本质区别。

常辉：一般在不锈钢基体上做一些表面的镀层或者熔覆一层钛，里面可能含有其他合金元素。因为涂层跟基体的结合强度可能不太一致，或者有时候结合不好会脱落，一旦脱落之后，最大的风险就是在水杯里面或者锅具里面析出一些重金属，对人体健康产生一定危害。

对于商家宣传钛杯可以改变水质酸碱度、产生富氢水，常辉认为，消费者要理性判断。

常辉：从科学上来讲应该都是噱头，没有什么科学依据。但是肽材质的杯子或者餐具有抑菌效果，这个是有一定依据的。但是我们要清醒地认识到，一般的纯钛，抑菌效果并不是特别明显。一些抑菌的钛杯和餐具都是特殊开发出来的，由抑菌钛合金制作而成，比如钛铜合金，钛银合金，这样才能达到一定的抑菌效果。

工业和信息化智慧法治工信部重点实验室执行主任赵精武表示，把镀钛产品冒充纯钛售卖、夸大养生功效，涉嫌虚假宣传，严重的构成消费欺诈。直播间、商品页宣传不一致，电商平台也要负相应的责任。

赵精武强调，维权难点在于消费者很难证明钛的材质是假的，仅凭肉眼观察，没有办法作为法院认可的证据进行使用，需要通过司法鉴定来进行明确。

赵精武：这就要求消费者需要提前留存证据，最常见的一类证据就是购买下单时，经营者、主播会对产品的性能材质与重要事项进行承诺，包括直播回放、商品宣传页的截图、客户聊天记录等，这些都可以作为证据进行提交。

来 源：中央广播电视总台中国之声

原标题： 差价数十倍 概念“乱如麻” 网红钛制品真有那么神奇吗？

记者 李杨 孙欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com