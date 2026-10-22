问界汽车回应车辆起火事件
10月21日，问界用户服务发布说明，回应陕西榆林神木市一辆问界汽车碰撞后起火事故。问界汽车方面称，事发时车辆处于人驾状态，行经交汇路口时车速为139.1公里/小时，事发路段限速50公里/小时。事故详细结论以官方最终调查结果为准。
网络上流传的视频显示，10月17日晚，陕西榆林神木市一路口发生交通事故，一辆新能源SUV闯红灯撞上信号灯杆后迅速起火燃烧。
问界汽车在声明中称，事故发生于2026年10月17日23时25分左右。涉事车辆在榆林神木市发生碰撞后起火。碰撞发生后，车辆紧急呼叫（eCALL）系统即时触发并接通，问界道路救援中心同时拨打122上报事故信息，协助开展救援。
图源：问界用户服务官微
根据问界汽车方面初步核实的情况，涉事车辆因车速过高撞击路口方形交通灯立柱后起火，起火位置位于车辆前部。问界称，事发前车辆未见异常。
对于起火原因，问界汽车初步分析认为，车辆机舱在高速情况下遭受剧烈撞击，引发线路短路及油液泄漏，导致起火燃烧。问界汽车表示，目前正全力配合相关部门开展事故调查工作。
针对网络上出现的“电池爆燃”“智驾撞击”等说法，问界汽车在说明中称其为不实信息，并呼吁公众理性看待事件。
来 源：央广网
记者 董楠
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
防御台风“蔷琵”，温州市防指办发布最新工作提示社会10-21
-
南麂岛367人安全疏散 客运航线21日起全线停航社会10-21
-
一本期刊激活原始创新“一池春水” 创新温州厚植基础研究坚实底座温州10-21
-
温州机场2026冬春航季焕新！温州出发，又有新地方可以飞社会10-21
-
永嘉“楠溪映宋韵”入选省级古树名木旅游精品线路社会10-21
-
小镇“柚”惑 一颗果子撑起亿元产业社会10-21
-
鹿城24所学校体育场馆开放近两个月 已有2500余人次进场锻炼社会10-21
-
温州高校首位！浙工贸3家博士创新站入选省级名单社会10-21
-
七岁女童反复喘息久治不愈 竟是一片塑料薄膜藏在气道里社会10-21
-
浙南首例！戴上“镇痛手表”可以缓解带状疱疹后神经痛社会10-21