央广网 2026-10-22 09:10:34

10月17日晚，陕西榆林一辆问界M9发生交通事故，事发车辆撞上信号灯杆后迅速起火燃烧，相关视频随后在网络上热传，引起广泛关注。10月21日，“问界用户服务”微信公众号发布关于陕西省榆林神木市车辆事故的说明。

10月21日，问界用户服务发布说明，回应陕西榆林神木市一辆问界汽车碰撞后起火事故。问界汽车方面称，事发时车辆处于人驾状态，行经交汇路口时车速为139.1公里/小时，事发路段限速50公里/小时。事故详细结论以官方最终调查结果为准。

网络上流传的视频显示，10月17日晚，陕西榆林神木市一路口发生交通事故，一辆新能源SUV闯红灯撞上信号灯杆后迅速起火燃烧。

问界汽车在声明中称，事故发生于2026年10月17日23时25分左右。涉事车辆在榆林神木市发生碰撞后起火。碰撞发生后，车辆紧急呼叫（eCALL）系统即时触发并接通，问界道路救援中心同时拨打122上报事故信息，协助开展救援。

图源：问界用户服务官微

根据问界汽车方面初步核实的情况，涉事车辆因车速过高撞击路口方形交通灯立柱后起火，起火位置位于车辆前部。问界称，事发前车辆未见异常。

对于起火原因，问界汽车初步分析认为，车辆机舱在高速情况下遭受剧烈撞击，引发线路短路及油液泄漏，导致起火燃烧。问界汽车表示，目前正全力配合相关部门开展事故调查工作。

针对网络上出现的“电池爆燃”“智驾撞击”等说法，问界汽车在说明中称其为不实信息，并呼吁公众理性看待事件。

来 源：央广网

原标题： 问界汽车回应车辆起火事件

记者 董楠

本文转自：温州新闻网 66wz.com