央视网 2026-10-22 09:11:36

近日，网传“女子迟到错过检票”视频引发网民关注。10月19日18时40分，一名女性旅客赶到来宾北站检票口欲乘坐G2895次列车。该旅客情绪激动，车站工作人员对其进行了解释安抚，并引导其改乘后续车次前往目的地。

中国铁路南宁局集团有限公司南宁车务段官方微博10月21日发布《关于网传“女子迟到错过检票”的情况说明》，具体内容如下。

近日，网传“女子迟到错过检票”视频引发网民关注。我单位组织开展了核查，具体情况为：

10月19日18时40分，一名女性旅客赶到来宾北站检票口欲乘坐G2895次列车。由于该列车已停止检票，为确保旅客乘降安全与列车运行秩序，车站工作人员按规定未予放行。该旅客情绪激动，车站工作人员对其进行了解释安抚，并引导其改乘后续车次前往目的地。

铁路部门温馨提示：请广大旅客合理安排出行时间，提前到站候车，避免因到站过晚影响行程。

来 源：央视网

原标题： 官方就“女子迟到错过检票”发布情况说明

本文转自：温州新闻网 66wz.com