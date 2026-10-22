新华网 2026-10-22 09:14:28

金牌与奥运门票一同到手，中国体操女团迎来收获之夜。第54届世界体操锦标赛21日结束女子团体决赛，中国队以165.764分夺冠，时隔20年再次登上世锦赛女团最高领奖台，并获得2028年洛杉矶奥运会团体参赛资格。

金牌与奥运门票一同到手，中国体操女团迎来收获之夜。第54届世界体操锦标赛21日结束女子团体决赛，中国队以165.764分夺冠，时隔20年再次登上世锦赛女团最高领奖台，并获得2028年洛杉矶奥运会团体参赛资格。

图片来自世界体操联合会官方社交媒体账号。

这是中国女队继2006年后第二次夺得世锦赛团体冠军。20年前，程菲、张楠等选手组成的中国队在丹麦举行的世锦赛上力压美国队，首次摘得女团金牌。此后，中国女队曾在2007年、2014年和2015年三获世锦赛团体银牌，并于2010年、2011年和2018年收获铜牌，但未能再次登上最高领奖台。此次在鹿特丹夺冠，中国女队时隔20年重夺世锦赛女团冠军，也终结了美国队在该项目上的七连冠。

美国队以0.233分之差获得银牌，日本队以164.063分摘铜。根据洛杉矶奥运会体操项目资格分配规则，本届世锦赛女团前三名均获得奥运会团体参赛资格。

由杜思雨、柯沁沁、张清颖、邱祺缘和张怡涵组成的中国队以资格赛第一名身份进入决赛。决赛中，中国队与美国队同组，依次进行跳马、高低杠、平衡木和自由操比赛。前两项，中国队分别得到40.966分和42.466分，美国队则分别拿到42.633分和42.766分。两轮过后，中国队落后1.967分。

平衡木成为比赛的转折点。张清颖以难度分6.8的成套动作得到15.066分，为女团决赛平衡木项目最高分；柯沁沁和邱祺缘分别得到14.400分和13.900分。中国队以43.366分位居该项首位，美国队仅得到39.199分。凭借这一轮的表现，中国队反超对手，带着2.200分的优势进入最后一项。

最后一轮自由操，美国队以40.933分位居该项第一，不断缩小与中国队的分差。中国队张清颖、柯沁沁先后得到13.033分和13.100分，最后出场的邱祺缘拿到12.833分，帮助中国队以38.966分完成该项比赛，最终以微弱优势锁定冠军。

图片来自世界体操联合会官方社交媒体账号。

“这块金牌是时隔了20年，让我们重回了女团的冠军领奖台，是非常非常不容易的。这是所有人的努力，所有的困难都值得。”中国女子体操队队长邱祺缘赛后说，“大家都有共同的信念和目标，就是升国旗、奏国歌。所以算是大家心有灵犀，团结一心的结果。”

法国队、巴西队、以“世界体联二队”名义参赛的俄罗斯队、意大利队和加拿大队分列第四至第八名。

本届世锦赛22日将进行男子个人全能决赛，女子个人全能决赛于23日举行，各单项决赛将在24日和25日展开。

来 源：新华网

原标题： 这一冠，等了20年——中国女团再夺体操世锦赛金牌

记者 赵建通、卢羽晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com