温州日报 2026-10-22 10:06:32

近日，记者从乐清市发改局获悉，2026年该市共有30个项目列入省“千项万亿”重大工程、136个项目列入温州“百项千亿”重大项目，项目建设进度均快于计划安排，为全年发展目标圆满完成蓄势聚力。

温州网讯 十月攻坚正当时，决胜全年战鼓催。近日，记者从乐清市发改局获悉，2026年该市共有30个项目列入省“千项万亿”重大工程、136个项目列入温州“百项千亿”重大项目，项目建设进度均快于计划安排，为全年发展目标圆满完成蓄势聚力。

走进位于虹桥镇的浙江双彩红温州（乐清）智能装备制造基地项目现场，3幢已结顶的建筑轮廓初显。该项目作为省“千项万亿”工程、乐清外资招引项目，总建筑面积9.5万平方米，建成后将形成年产3万套智能物流装备系列产品及3万套自动分拣机器人的生产能力。

“目前主结构已经验收，整体工程进度已超过75%。”项目负责人介绍，项目的顺利推进，离不开属地及相关部门在立项审批、施工用电等环节的靠前服务与大力支持。为抢抓工期，国庆假期项目也没有停工，每天都保持正常作业量，预计2027年5至6月完工。

盘活低效用地，“工业上楼”跑出转型升级加速度。在北白象镇，乐清引领数智科技产业园项目建设持续刷新“进度条”，整体项目进入装饰装修阶段。作为省“千项万亿”重大项目，该项目创新采用“层层首层、幢幢相连”设计，大吨位集装箱货车可直达各楼层，打造“工业上楼”范本。改造前，该地块为年税收不足1000万元的老旧低效工业用地；改造后，容积率将从1.0提升至6.0，建筑面积将从4.5万平方米增至23万平方米。“主体结构在10月已全面结顶，项目预计2027年5月竣工验收。”项目负责人对建设进度信心十足。

产业项目快马加鞭，城市配套工程同步紧锣密鼓推进。城东街道赶海商街项目施工现场，抹灰、涂料、玻璃幕墙等工序稳步推进，已进入装饰装修阶段。建成后，将进一步完善新区功能配套，为城市业态注入新活力。

来 源：温州日报

原标题： 决战四季度 乐清重点项目“加速跑”

记者 程源 乐清融媒记者 郑瀚

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