龙湾发布 2026-10-22 09:30:06

10月21日，龙湾区九届人大常委会第三十四次会议举行。

10月21日，龙湾区九届人大常委会第三十四次会议举行。龙湾区委书记、温州湾新区党工委副书记夏禹桨出席会议并讲话。龙湾区人大常委会主任张纯芳，副主任陈林彬、孙士岳分别主持会议。龙湾区人大常委会副主任叶庆权、庄小将、潘乐仲参加会议。龙湾区政府领导张少博、夏晓静、林瑞远、叶辉、池邦芬、陈丕侠、项华琛，龙湾区法院院长章禾舟，龙湾区检察院代检察长高峰及区监委负责人等列席会议。

会议听取和审议了龙湾区政府关于2025年度国有资产管理情况、龙商企业回归投资发展工作情况审议意见落实情况、“东部枢纽新城”推进情况、龙湾副区长履职、龙湾区政府组成部门主要负责人和区“两院”副职履职等报告。书面审议了龙湾区政府关于龙湾区九届人大五次会议代表建议办理工作情况的报告、关于龙湾区九届人大五次会议代表建议办理工作评议情况的通报。

会议对龙商企业回归投资发展工作情况审议意见落实、龙湾副区长履职、龙湾区政府组成部门主要负责人和区“两院”副职履职等情况开展满意度测评。会议表决通过了《关于温州市龙湾区第十届人民代表大会代表选举日的决定（草案）》《关于设立温州市龙湾区选举委员会的决定（草案）》《关于设立各选举办事处的决定（草案）》《温州市龙湾区第十届人民代表大会代表名额的总体分配方案（草案）》。会议还通过了有关人事任免等事项。

夏禹桨对龙湾区九届人大常委会五年来的工作给予了充分肯定。他指出，五年来，龙湾区九届人大常委会始终围绕中心，服务大局有力度，民主实践有活力，为民履职有温度，各项工作取得了积极成效。做好新时代人大工作，要强化政治引领，把党的领导贯穿人大工作全过程各方面，锻造政治坚定、依法履职、务实担当的人大工作队伍，聚焦经济运行、科技创新、城市建设等重点领域深入调研、建言献策，深化民生实事项目人大代表票决制和代表建议全链条办理机制，持续推动新时代人大工作高质量发展。要坚持依法监督，突出监督重点，深入一线了解实情，提出务实管用的建议，全面、客观、公正地评价履职情况，加强问题跟踪督办，推动整改与完善制度相结合，切实增强人大监督的针对性和实效性。要严明换届纪律，做到严把方向“政治关”、严把代表“入口关”、严把程序“法定关”、严把纪律“廉洁关”，确保人大换届选举工作依法有序开展。

夏禹桨强调，党委将一如既往加强对人大工作的领导，“一府一委两院”要自觉接受人大监督，各部门要积极支持人大代表履职，共同营造重视人大工作、支持人大履职的浓厚氛围，为谱写中国式现代化龙湾新篇章作出新的更大贡献。

张纯芳强调，要筑牢政治根基，在守正笃行中扛起“固本强基”的时代担当，以本次履职评议为抓手，健全任前、任中、任后全链条监督闭环，把制度优势转化为区域治理效能，为龙湾高质量发展筑牢民主法治根基。要锚定中心任务，在协同赋能中书写“服务大局”的时代答卷，紧紧围绕“一区五城”建设目标，寓支持于监督之中，找准监督切入点、把握履职发力点，助力各项重点工作落地落细。要厚植为民情怀，在恪尽职责中彰显“实干为民”的时代风貌，对标换届工作相关部署，严守政治标准、人选关口、法定程序和换届纪律，统筹兼顾换届筹备和日常履职，把为民履职成效体现在龙湾发展实践当中。

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原标题： 区九届人大常委会第三十四次会议举行

记者 叶德初、李盛亮、志旭

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