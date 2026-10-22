文成发布 2026-10-22 09:26:47

10月21日下午，文成县委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要文章、重要贺信精神，研究文成县贯彻落实意见。

10月21日下午，文成县委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要文章、重要贺信精神，研究文成县贯彻落实意见。文成县委书记杨德听主持会议。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在内蒙古乌兰察布考察时的重要讲话精神，扛牢生态保护政治责任，严格落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，构建“山水林田湖”一体化保护格局，筑牢浙南生态安全屏障。要加快绿色低碳发展，学习借鉴先进地区绿色发展经验，大力发展新能源产业，抓实抓好各领域绿色低碳转型，因地制宜发展新质生产力。要完善生态文明制度体系，落实重大项目“前期介入+问题发现+跟踪解决+审批落地”闭环服务机制，加强企业生态环境全生命周期政务服务，引导社会力量有序参与生态环境治理。要拓宽生态价值转化渠道，创新生态产品价值实现机制，做强高山种养、林下经济等富民产业，推动“生态资源”向“生态资产”“生态资本”高效转化。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《以更高标准、更实举措推进全面从严治党》精神，筑牢“绝对忠诚”的政治根基，健全完善贯彻习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署闭环落实机制，坚决做到“总书记有号令、党中央有部署、省市委有要求，文成见行动走在前”。要织密权责对等的责任网络，推动各级党组织和广大党员知责、担责、履责，真正把党建工作抓具体、抓深入、抓到位。要提升权力监督的整体效能，统筹各类监督力量，紧盯廉政风险点位，深化公权力大数据监督，推动各类监督贯通协同。要保持惩治腐败的高压态势，锲而不舍落实中央八项规定精神，深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，不断铲除腐败滋生的土壤和条件。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记致湖南大学建校100周年的贺信精神，全面贯彻党的教育方针，大力弘扬教育家精神，一体推进教师培养、培训、管理、保障等改革，深入实施“礼遇优待”“尊师强教”等政策，引育并举培养高素质教师队伍，让尊师重教成为社会风尚。要牢固树立“健康第一”教育理念，筑牢学生心理健康防线，提升教育公共服务质量和水平，努力办好人民满意的教育，培养更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

来 源：文成发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 李骏飞、夏晓强、雷成

本文转自：温州新闻网 66wz.com