文成县委书记杨德听督导安全生产和生态环境保护工作

文成发布 2026-10-22 09:27:26

10月21日上午，文成县委书记杨德听赴百丈漈镇、南田镇督导安全生产和生态环境保护工作。

10月21日上午，文成县委书记杨德听赴百丈漈镇、南田镇督导安全生产和生态环境保护工作。他强调，要深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于安全生产的重要论述，始终坚持人民至上、生命至上，树牢极限思维、底线思维，切实把安全发展理念和绿色发展要求贯穿到县域经济社会发展的各领域、全过程，为文成高质量发展筑牢安全底线、厚植生态根基。

杨德听一行先后来到浙江万喜精密铸造有限公司、百丈漈镇小微园和浙江嘉腾汽车制造有限公司，走进生产车间、园区仓储区域，实地察看企业安全生产主体责任落实、消防设施配备、特种作业人员持证上岗及“厂中厂”安全管理等情况。杨德听强调，企业要切实履行安全生产和生态环境保护主体责任，建立健全全员岗位责任制，坚决摒弃麻痹思想和侥幸心理，将安全和环保要求落实到每一道工序、每一个岗位。要聚焦关键部位和薄弱环节，深入开展风险隐患自查自纠，强化一线员工安全教育培训和规范操作管理，落实闭环整改，坚决把事故隐患消除在萌芽阶段。要严格对照环保标准，高标准运转各项污染防治设施，加大环保技术改造和绿色工艺升级力度，从源头减少污染排放，切实实现安全效益、环保效益与经济效益相统一。

在南田镇呈段村，杨德听实地察看生态图斑整改成效，详细听取整改方案及当前进展情况的汇报。他指出，抓好生态图斑整改是践行绿色发展理念的具体行动。属地乡镇和相关部门要严格对照整改标准，不折不扣落实整改举措，健全常态化巡查监管机制，坚决防止问题反弹回潮。要以图斑整改为契机，举一反三排查同类生态风险隐患，统筹抓好“当下改”和“长久立”，推动生态环境保护从被动整改向主动防控转变，以整改实效厚植生态底色。

文成副县长毛伟新参加督导。

来 源：文成发布

原标题： 杨德听督导安全生产和生态环境保护工作

记者 夏季、朱伟、郑坚坚

本文转自：温州新闻网 66wz.com