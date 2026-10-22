平阳召开坚持“双碳”引领全面绿色转型发展暨平阳县新型能源体系建设部署推进会

平阳发布 2026-10-22 09:28:30

10月21日，平阳县召开坚持“双碳”引领全面绿色转型发展暨平阳县新型能源体系建设部署推进会。

10月21日，平阳县召开坚持“双碳”引领全面绿色转型发展暨平阳县新型能源体系建设部署推进会。平阳县委书记孟晓斌在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于碳达峰碳中和的重要论述和考察浙江重要讲话精神，深入践行“八八战略”，全面落实省委省政府、市委市政府工作部署，以“双碳”牵引全面绿色转型，加快构建新型能源体系，建设更高水平生态县，为平阳冲刺“双千亿”经济强县、推动高质量发展提供有力支撑。

平阳县委副书记、平阳县长陈桂雷主持会议。平阳县领导曾上俊、陈栋、李阳阳、洪志亮、华怀健、钱况、盖军等参加会议。

会议部署了“十五五”时期和近期“双碳”重点目标、工作任务，平阳县发改局、平阳县经信局、平阳县住建局、平阳县交通运输局、县机关事务管理中心等单位在会上作交流发言。

孟晓斌指出，“十五五”时期是经济社会发展全面绿色转型的关键期，也是实现碳达峰目标的攻坚期。要牢固树立和践行正确政绩观，增强抓好“双碳”工作的紧迫感、使命感，把思想和行动统一到党中央决策部署及省、市工作要求上来，以“双碳”为牵引，全力抓好“三优化一提升”，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，奋力交出绿色转型高分答卷，为平阳加快打造“双千亿”经济强县注入强劲动能。

孟晓斌强调，要攻坚能源结构优化，立足平阳实际、发挥资源优势，增强能源供给、输配和储备能力，加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系。要攻坚产业结构优化，推动传统产业提质增效，促进新兴产业聚链成群，严把“两高”项目审批关口，加快打造绿色低碳现代化产业体系。要攻坚交通结构优化，主动融入开放发展格局，补齐多式联运短板，推进运输装备清洁替代，完善基础设施，构建绿色高效现代物流体系。要攻坚生态环境治理能力提升，坚持降碳减污协同推进、一体发力，深入打好污染防治攻坚战，拓展生态碳汇空间，擦亮生态文明金名片，绘就美丽平阳建设生动图景。

陈桂雷要求，要提高站位抓落实，统筹好降碳与发展关系，推动“双碳”各项任务落地见效。要精准对标抓落实，因地制宜推进绿色低碳转型，持续巩固提升生态系统碳汇能力，夯实绿色高质量发展根基。要协调联动抓落实，加大“双碳”领域投入，强化绿色金融、科技、人才要素支撑，广泛开展绿色低碳全民行动，让绿色发展成果更多惠及广大群众。

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原标题： 平阳召开坚持“双碳”引领全面绿色转型发展暨全县新型能源体系建设部署推进会

记者 徐远虑、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com