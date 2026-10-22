泰顺发布 2026-10-22 09:29:00

10月21日，泰顺县十七届人大常委会第四十八次会议举行。

10月21日，泰顺县十七届人大常委会第四十八次会议举行。泰顺县委书记张银贵出席会议并讲话。泰顺县人大常委会主任雷全勉主持会议。

会议听取和审议2026年被评议部门近三年工作情况的报告；开展本届被评议部门工作“回头看”测评；通过《关于建立泰顺县选举委员会的决定》等文件；征集2027年泰顺县政府民生实事建议项目。会议还表决通过有关人事任免事项，并举行宪法宣誓仪式。

张银贵指出，今年以来，泰顺县人大及其常委会带领各级人大组织和人大代表围绕泰顺县中心大局、紧扣泰顺县委决策部署，依法履职、担当尽责，为泰顺经济社会发展作出了重要贡献。四季度是冲锋冲刺、决战决胜的攻坚季，泰顺县各级人大要深学细悟习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署、市委“1361”思路举措，深入实施“1611登峰行动”，始终坚持与泰顺县委、泰顺县政府同频共振、同向发力，以高质量人大工作助力跨越赶超高质量发展。

张银贵强调，人大工作关系重大，要始终坚持党的全面领导这一最高政治原则，持续推动重心下移、力量下沉，在听取民声、汇聚民智、服务民生中发挥更大制度优势。人大履职肩负重任，要抓住泰顺长远性、根本性、全局性的问题和改革发展稳定中的大问题，围绕深入实施“1611登峰行动”，结合自身职能，选准切口、深入调研，进一步提高重大战略性问题研究的深度和高度，推动更多深层次问题进入泰顺县委、泰顺县政府视野，以点上突破带动面上整体提升，为泰顺县委决策以及推动泰顺县委决策落实发挥更大作用，争创更多发展实绩。人大队伍承载重托，要进一步健全人大工作运行机制、议事规则和工作制度，统筹加强人大代表队伍和机关干部队伍建设，牢固树立和践行正确政绩观，持续树好人大风清气正、务实高效的良好形象，展现更强时代风采。

张银贵强调，各政府部门要切实增强接受人大监督的自觉，把评议监督的压力转化为发展进步的动力，不断提高行政能力和服务水平，全力打造务实高效、群众满意的部门机关。泰顺县人大常委会要聚焦泰顺县委工作重点和民生热点问题，深入了解被评议部门的履职情况，查找贯彻落实泰顺县委决策部署、推动事业发展等方面存在的差距，提出针对性的意见建议，真正评出团结、评出干劲、评出实绩。

泰顺县人大常委会副主任翁晓彬、齐圣阳、毛达雄、刘言素出席会议。泰顺县领导温正克、许方航、张勇、卢国土列席会议。

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原标题： 县十七届人大常委会第四十八次会议举行

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com