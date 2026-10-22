为124位烈士找到亲人 温州《让英雄归来》项目获省金奖

温州日报 2026-10-22 10:06:32

温州选送的《让英雄归来——老兵护航英烈“四阶递进”全链条志愿服务项目》从全省105个征集项目中脱颖而出、斩获金奖。

温州网讯 “我感谢温州的这些亲人，没有你们，圆不了我们这个家。”近日，第三届浙江省退役军人志愿服务项目大赛决赛的路演现场，张盈富烈士的儿子张旭东声音发颤，讲述着与父亲跨越62年的“重逢”。让他圆梦的，是温州选送的《让英雄归来——老兵护航英烈“四阶递进”全链条志愿服务项目》，该项目从全省105个征集项目中脱颖而出、斩获金奖，实现温州在该领域金奖“零的突破”。

本次大赛以“退役不褪色、志愿新征程”为主题，设置了应急救援、平安建设、乡村振兴、服务民生、文明实践5个参赛类别。决赛采用项目路演形式，参赛项目通过PPT展示、情景演绎、现场答辩等方式，全面介绍项目设计、运营模式、实施成效，最后评出金奖5个、银奖10个、优胜奖15个。

路演现场，《让英雄归来》项目主讲人曾瀚先报出一串数字：“这7年里，我们联动5省40个县（市、区），行程6800多公里，为124位烈士找到亲人，为15位烈士确定了安葬地，编纂烈士事迹材料10万余字。”数字背后，是项目的运行逻辑——寻亲不止于“找到亲人”，更是一条寻亲溯源、史料抢救、烈属服务、红脉传承的完整链路。

据悉，我市选送的5个项目全部入围决赛，入围数量居全省首位。其中，“空中飞鹰连——复杂环境协同救援志愿服务项目”“海霞六礼·崇军惠民服务项目”“铸魂·明眸——西部青少年视力健康护航计划”“兵释前嫌——老兵调解志愿服务项目”获得优胜奖。

作为全国七星级慈善城市，温州有6.8万余名退役军人志愿者活跃在城乡间，白鹿亭、黑马等义工志愿队伍和周跃南、陈龙勇、刘一新等志愿者典型不断涌现，“大爱温州·善行天下·志愿同行”蔚然成风。近年来，温州更是以“瓯越老兵”品牌为引领，打造“老兵暖心屋”“戎耀瓯越”等社会化崇军项目，组建“红星志愿服务队”、培育国旗护卫队，在“园博有我”“防台救灾”等重大任务中彰显老兵担当。

来 源：温州日报

原标题： 为124位烈士找到亲人 我市《让英雄归来》项目获省金奖

记者 潘培期

本文转自：温州新闻网 66wz.com