温州都市报 2026-10-22 10:06:33

昨天公布的9月份温州指数运行情况显示，当月温州民间融资用于制造业的比重升至44.70%，创两年多新高，环比上升15.59个百分点。当月温州民间融资利率10.37%（相当于月息0.86%）。

温州网讯 昨天公布的9月份温州指数运行情况显示，当月温州民间融资用于制造业的比重升至44.70%，创两年多新高，环比上升15.59个百分点。当月温州民间融资利率10.37%（相当于月息0.86%）。

9月份，温州民间融资并不活跃，融资金额为24.30亿元，环比上升0.37%，同比下降41.24%；融资利率环比下降1.78%、同比下降3.16%；大额融资（大于500万元）占比环比上升15.36个百分点，至33.66%。

有多年从事民间借贷的林先生表示，大额融资的需求方通常是制造领域的企业，他们融资往往用于添置生产设备、准备原材料等。按往年情况看，9月和10月是不少制造业企业为四季度及来年一季度的业务做准备，因此一些制造业企业对民间融资需求增加也是情理之中的事。

我市金融部门监测显示，9月份民间融资用于经营的比重高达85.96%，环比下降0.61个百分点，但用于制造业的比重上升了15.59个百分点，至44.70%。这是民间融资用于制造业比重自2024年5月份以来的新高。

林先生透露，制造业类企业的民间融资期限普遍在6个月以上，以一年期为主，因此9月份制造业对民间融资需求的上升，在一定程度上可能也会推高相应期限的利率。

我市金融部门监测数据显示，9月份各期限利率中六月期和一年以上期的利率环比上升明显，分别上升了2.78个百分点和6.6个百分点，同时一年期利率为14.09%，环比下降0.23个百分点，仍处于近期的较高水平。

从不同融资主体利率水平来看，包括小贷公司、典当行、农民专业合作社等在内的市场主体融资利率为11.43%，环比下降3.02个百分点；包括民融企业等在内的社会直接借贷主体融资利率为11.52%，环比上升1.97个百分点。

来 源：温州都市报

原标题： 9月份温州民间融资利率降了 制造业融资需求上升

记者 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com