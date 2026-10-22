温州都市报 2026-10-22 10:06:33

阿里巴巴司法拍卖网络平台显示，评估价高达5.29亿余元的天际东方大厦，将于11月4日拍卖，起拍价2.71亿元。该大厦房东是乐清晨德置业有限公司，因公司破产清算，作为其主要的资产也被处置。

温州网讯 阿里巴巴司法拍卖网络平台显示，评估价高达5.29亿余元的天际东方大厦，将于11月4日拍卖，起拍价2.71亿元。该大厦房东是乐清晨德置业有限公司，因公司破产清算，作为其主要的资产也被处置。

总高达218米的天际东方大厦，在乐清当地属一座超高层建筑，被誉为“乐清第一高楼”。该大厦于2021年交付，集五星级酒店、LOFT公寓、餐饮宴会等多种业态于一体。

此次天际东方大厦网拍包括该大厦12幢和13幢101、106室不动产及相关配套设施、装修等，其中涉及物业建筑面积近5.33万平方米。从评估报告看，该大厦评估价为5.29亿余元，其中物业及停车位评估价为4.67亿元，酒店、健身房、养生馆等装修与设备的评估价为6200多万元。

网拍公告显示，天际东方大厦被网拍，主要是其房东乐清晨德置业有限公司处于破产清算中。成立于2017年11月的乐清晨德置业有限公司，注册资本3亿元。去年，债权人新世纪发展集团要求乐清晨德置业有限公司偿还51.262万元到期债权，可是该公司未能清偿，于是新世纪发展集团向乐清市人民法院申请对乐清晨德置业有限公司破产清算。去年12月19日，乐清市人民法院裁定乐清晨德置业有限公司破产清算。

从乐清晨德置业有限公司管理人举行的债权人会议看，涉及乐清晨德置业有限公司的无财产担保债权总额近2.47亿元。

阿里巴巴司法拍卖网络平台显示，在此次网拍天际东方大厦前，该大厦已网拍3次，除了首次以评估价5.29亿元起拍外，其余两次起拍价均有大幅降低，但均以无人报名参拍而流拍。

天际东方大厦的此次网拍起拍价2.71亿元，只有评估价的51%多。显而易见，乐清晨德置业有限公司管理人要将这项资产尽快处置兑现，分配给债权人。此前，相应债权人会议已通过了《破产财产分配方案》等。

来 源：温州都市报

原标题： “乐清第一高楼” 天际东方大厦将拍卖

评估价5.29亿余元，起拍价2.71亿元

记者 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com