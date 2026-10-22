温州都市报 2026-10-22 10:06:00

10月21日，在第十八届省运会匹克球比赛上，温州选手郑林奕嘉获得甲组女单冠军。此前，她两次夺得省锦标赛冠军。

温州网讯 在昨天举行的第十八届省运会匹克球比赛上，温州选手郑林奕嘉获得甲组女单冠军。此前，她两次夺得省锦标赛冠军。

本次比赛为期3天，来自全省11支代表队的218名运动员同场竞技。比赛按参赛选手年龄分为甲、乙、丙3个组别，每组均设置男子单打、女子单打、混合团体（男双、女双、混双）3个竞赛项目。

比赛中，温州代表队奋勇拼搏，荣获丙组团体季军、甲组团体殿军、乙组团体第七名。相较于以往参加的各届锦标赛，三个组别成绩均实现提升。单项赛方面，除郑林奕嘉夺得甲组女单冠军外，王玥淇获甲组女单殿军，吴轩屹获丙组男单第六名，许歆珞获丙组女单第七名。

近年来，温州持续深耕匹克球项目推广，现已建成匹克球推广特色校5所、推广基地8家，近千名青少年参与这项运动。温州还积极推行民建公助模式，全市12个县（市、区）经营性匹克球场地超30家、标准场地超300片，为这项新兴全民健身项目筑牢发展根基。市民可关注“百姓运动码”或“浙里匹克球”微信小程序，一键查找身边的匹克球场地。

来 源：温州都市报

原标题： 第十八届省运会匹克球比赛收拍 温州选手郑林奕嘉夺冠

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com