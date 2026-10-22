从“台下看”到“台上学” “梅花奖”得主方汝将把瓯剧带回母校
温州网讯 前天，正值平阳县鳌江中学七十周年校庆期间，该校校友、中国戏剧“梅花奖”得主、瓯剧名家方汝将开设《走进南戏·体验瓯剧》戏曲艺术讲座，把“南戏故里”的戏曲雅韵带回母校。
讲座中，方汝将带领瓯剧青年演员登场，分别以生、旦、净、丑不同行当亮相示范。演员们身着特色戏服，一展各行当独有的唱腔、身段与神态，或儒雅端庄，或诙谐灵动。鲜活的现场演绎，让同学们近距离分清行当特点，真切领略瓯剧不同角色的艺术魅力，赢得阵阵掌声。
为了让同学们直观感受戏曲演员台下的付出，方汝将现场展示了生旦净末丑行当中“净”角的全套行头。舞台上，演员解下厚重繁复的戏服，方汝将细数服饰、靠甲、配饰的件数。沉甸甸的戏服、繁复的穿戴流程，让同学们直观感受到戏曲表演光鲜之下不为人知的辛苦，也读懂了“台上一分钟，台下十年功”的重量。
随后，方汝将从南戏的千年源流娓娓道来，以经典南戏古本《张协状元》为切入点，分享数十载戏里戏外的坚守与热爱。他用通俗生动的语言，科普瓯剧的发展脉络、唱腔特色与程式美学，把厚重的戏曲文化讲得鲜活有趣。
在互动体验环节，同学们得知可以上台亲身感受瓯剧表演，个个跃跃欲试。方汝将为获邀的同学披上精致戏服，手把手矫正站姿体态。有的同学跟着他反复练习戏曲亮相，抬臂、拧身、踏步，一遍遍打磨姿态神韵；有的同学紧握马鞭，学着戏曲里扬鞭、勒马的动作，体会瓯剧“无水似有水，无马似有马”写意传神的艺术妙处；还有的同学跟着示范练习扬袖、收袖、甩袖，宽大的水袖在空中划出优美弧线。
台下同学看得津津有味。有同学说，能够在家门口聆听校友大师的戏曲讲座，是一份难得又珍贵的校庆记忆。也有同学说，原来传统戏曲并不遥远，充满趣味与力量。
来 源：温州都市报
记者 叶锋
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
防御台风“蔷琵”，温州市防指办发布最新工作提示社会10-21
-
南麂岛367人安全疏散 客运航线21日起全线停航社会10-21
-
一本期刊激活原始创新“一池春水” 创新温州厚植基础研究坚实底座温州10-21
-
温州机场2026冬春航季焕新！温州出发，又有新地方可以飞社会10-21
-
永嘉“楠溪映宋韵”入选省级古树名木旅游精品线路社会10-21
-
小镇“柚”惑 一颗果子撑起亿元产业社会10-21
-
鹿城24所学校体育场馆开放近两个月 已有2500余人次进场锻炼社会10-21
-
温州高校首位！浙工贸3家博士创新站入选省级名单社会10-21
-
七岁女童反复喘息久治不愈 竟是一片塑料薄膜藏在气道里社会10-21
-
浙南首例！戴上“镇痛手表”可以缓解带状疱疹后神经痛社会10-21