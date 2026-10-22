温州都市报 2026-10-22 10:04:39

10月20日，正值平阳县鳌江中学七十周年校庆期间，该校校友、中国戏剧“梅花奖”得主、瓯剧名家方汝将开设《走进南戏·体验瓯剧》戏曲艺术讲座，把“南戏故里”的戏曲雅韵带回母校。

温州网讯 前天，正值平阳县鳌江中学七十周年校庆期间，该校校友、中国戏剧“梅花奖”得主、瓯剧名家方汝将开设《走进南戏·体验瓯剧》戏曲艺术讲座，把“南戏故里”的戏曲雅韵带回母校。

讲座中，方汝将带领瓯剧青年演员登场，分别以生、旦、净、丑不同行当亮相示范。演员们身着特色戏服，一展各行当独有的唱腔、身段与神态，或儒雅端庄，或诙谐灵动。鲜活的现场演绎，让同学们近距离分清行当特点，真切领略瓯剧不同角色的艺术魅力，赢得阵阵掌声。

为了让同学们直观感受戏曲演员台下的付出，方汝将现场展示了生旦净末丑行当中“净”角的全套行头。舞台上，演员解下厚重繁复的戏服，方汝将细数服饰、靠甲、配饰的件数。沉甸甸的戏服、繁复的穿戴流程，让同学们直观感受到戏曲表演光鲜之下不为人知的辛苦，也读懂了“台上一分钟，台下十年功”的重量。

随后，方汝将从南戏的千年源流娓娓道来，以经典南戏古本《张协状元》为切入点，分享数十载戏里戏外的坚守与热爱。他用通俗生动的语言，科普瓯剧的发展脉络、唱腔特色与程式美学，把厚重的戏曲文化讲得鲜活有趣。

在互动体验环节，同学们得知可以上台亲身感受瓯剧表演，个个跃跃欲试。方汝将为获邀的同学披上精致戏服，手把手矫正站姿体态。有的同学跟着他反复练习戏曲亮相，抬臂、拧身、踏步，一遍遍打磨姿态神韵；有的同学紧握马鞭，学着戏曲里扬鞭、勒马的动作，体会瓯剧“无水似有水，无马似有马”写意传神的艺术妙处；还有的同学跟着示范练习扬袖、收袖、甩袖，宽大的水袖在空中划出优美弧线。

台下同学看得津津有味。有同学说，能够在家门口聆听校友大师的戏曲讲座，是一份难得又珍贵的校庆记忆。也有同学说，原来传统戏曲并不遥远，充满趣味与力量。

来 源：温州都市报

原标题： 从“台下看”到“台上学” “梅花奖”得主方汝将把瓯剧带回母校

记者 叶锋

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