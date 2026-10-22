人民日报 2026-10-22 10:06:41

“问一声亲人红军，几时人马再回山……”中国共产党历史展览馆，“伟大远征——中国工农红军长征档案展”展厅，《十送红军》旋律萦绕，把参观者的思绪拉回历史场景。

“诗言志，歌永言。”漫漫长征路，歌声撼人心。埃德加·斯诺写道：“如果你走进他们的营地，听吧：一阵阵入耳的歌声，是他们在上音乐课……尤其在夜间，歌声震荡着你的心弦……”红军的曲调，唱出通往胜利的精神密码。

时光荏苒，山河巨变。从革命岁月的烽火壮歌，到新时代的发展欢歌，中华大地面貌焕然一新，长征路上的歌声愈发动人。

回望来时路，歌声是信仰的淬炼与初心的回响。

在缺衣少食、敌人围追堵截的形势下，是什么支撑着红军将士跨越万水千山？是信仰，是乐观，是心中那团不灭的火。

这团火，化作一首首激昂的歌。“红旗飘，军号响。子弟兵，别故乡”“同志们快起来拿刀枪，我们是人民的武装”“金沙江流水哗哗响，常胜的红军来渡江”……在饥寒交迫中坚定信念，在绝境险境中坚守初心，旋律中饱含革命理想高于天的赤诚、越是艰险越向前的勇毅、军民团结如一人的深情。

立足当下，歌声是发展之变、时代之变的生动注脚。

甘肃会宁，红军会师地，双庙村村民告别“微风起，尘飞扬，汗流满面天天熬”的贫苦，唱响“等到夕阳红了天，羊肉泡馍乐开颜”的新曲。质朴的歌声，唱出日子红火的喜悦。

云南寻甸红军长征旧址，一名回族群众唱起了自创歌曲，“石榴开花叶子青，红军来到丹桂村，开仓放粮打土豪，您是人民大救星”。铿锵的歌声，唱出团结一心的力量。

“在高高的青山脚下，有一条弯弯的小河，它流淌着多少红军的故事，流来了新时代甜蜜的生活”。贵州黎平，偏僻村寨变发展热土，红色资源正滋养万家烟火。

歌随时代变，境随岁月新。昔日风餐露宿，今日安居乐业……一曲曲新谱新唱的歌，是对岁月静好的珍重，也是对革命先烈的致敬。

新时代的长征路，是高质量发展之路。歌声里，有向新跃升、向高攀登的时代音符。革命老区，高铁列车飞驰，穿山越岭；5G信号，覆盖村寨；特色产业，遍地开花……发展的新风吹绿了荒山，也暖了民心。群众自编自演的“村晚”，广场上欢快的舞曲，直播间里的带货吆喝，何尝不是共享发展成果的交响。

长征之歌，变的是歌唱者，不变的是融入血脉的精神风骨。新歌谣、新实践里，依然跳动着不怕牺牲、排除万难的脉搏，依然激荡着自强不息、勇往直前的力量。辩证地看，物质的丰盈不能替代精神的富足。越是生活好了，就越要铭记来时的路；越想走得远，就越要守住精神的根。

习近平总书记指出：“每一代人有每一代人的长征路，每一代人都要走好自己的长征路。”走好新的长征路，唱响新的发展歌，必须认清来自各方的风险与挑战，锤炼战胜艰难困苦的决心和本领。始终保持风雨浸衣骨更硬的坚韧，涵养万众一心加油干的勇毅，把科学规划变成务实行动，前行的路会越走越宽广。

长征路上歌未歇，新程逐梦韵悠长。今天，踏歌而行，听见的是历史回响，更是前进号角。歌声不息，是信仰不息；旋律绵长，是奋斗绵长。赓续红色精神、坚守为民初心、勇担时代使命，以实干作答、以拼搏前行，必能在强国复兴之路上，唱出更嘹亮、更动人的时代新声。

作者：李洪兴

原标题：长征之歌何以“歌”长征（评论员观察）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com