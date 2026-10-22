人民日报 2026-10-22 10:07:36

内蒙古和林格尔新区，华电新能源智慧运营中心的大屏上，绿电发电量、储能充放电状态、算力中心负荷等数据实时联动，精准匹配瞬时电力供需，“点对点”将绿电送往算力集群。不远处的中国移动呼和浩特智算中心，一排排黑色智能机柜有序运转、低沉轰鸣，持续输出绿色算力，数字洪流在此奔涌。

草原是有“绿色基因”的。气温较低，可大幅降低机房制冷能耗；风光资源富集，绿电充沛；土地充裕，可承载大型算力集群；信息网络通达，5毫秒内直达京津冀，15毫秒内直达长三角，20毫秒内直达粤港澳，有力承接东部算力外溢需求。

多重优势叠加，意味着发展绿色电力、算力，不是被动承接产业转移，而是主动布局新赛道。过去，内蒙古以煤电保供筑牢国家能源安全屏障；如今，立足“风光无限”，推动能源产业迭代升级，实现从“输送能源”到“输出算力”。以往绿电仅能低价售卖，产业附加值有限。通过构建“绿电—算力—词元”产业链，跳出“卖资源”的老路，让绿色能源深度增值。

向新发展的路子选对了，关键还要走得好、走得稳、走得快。如何保持不图短期效益、追求长久获益的定力？

以技术破题，解决风电光伏存在的间歇性、波动性问题，确保能源供应、保障算力不间断运行。在和林格尔新区，依托绿电直供模式的智能调控平台，采集风、光、储、算实时数据，发电高峰时，储能吸纳富余绿电；发电低谷时，储能快速释放电力，辅以电网兜底支撑，实现算电协同发展。持续优化技术支撑，完善算电协同机制，实现绿色供给与算力运行的双向适配、动态平衡，才能促进新业态健康发展。

在链上延展，优化新兴产业生态。10月16日，习近平总书记在内蒙古乌兰察布市考察时指出：“要积极延伸产业链，推动数字经济与实体经济深度融合，不断把算力优势转化为发展优势。”内蒙古摒弃简单堆砌服务器的模式，全力打造全链条、高协同的绿色算力产业。上游深耕算电装备本地化生产，补齐服务器等硬件短板；中游集聚三大运营商、大型互联网企业及各类金融、科研机构，落地大批数据中心，提供多元化算力服务；下游深耕场景落地，赋能多领域数字化升级。从聚资源到拓场景，培育完整、高效的算力产业生态，打破单一产业局限，就能以全链协同激活绿色算力内生动力，让新兴产业更好扎下根、提质增效。

蓄人才活水，在产教融合中育才兴产。呼和浩特打造算力与人工智能产教融合基地，累计培育2000余人。在乌兰察布，中联数据集团携手当地职业院校开展定向培养。如今，不少年轻人投身当地算力领域的相关岗位，拿了高薪。随着产业链不断延伸，更多青年选择扎根家乡，形成“产业聚人才、人才兴产业”的良性循环。

风起草原阔，算力向未来。以风光禀赋为基、以算电协同为先、以全链生态为要、以人才培育为本，内蒙古因地制宜闯出的新赛道，不仅推动本地高质量发展，也为更多资源型地区转型焕新提供了借鉴。

（作者为本报内蒙古分社记者）

作者：张 枨

原标题：沈志来（让绿色能源深度增值（现场评论）——开局起步看活力？）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com