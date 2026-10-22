潮新闻客户端 2026-10-22 10:09:00

10月21日，“链聚海经 产教共融”温州海经区？浙工贸产教融合创新发展大会举行。

10月21日，“链聚海经 产教共融”温州海经区 浙工贸产教融合创新发展大会举行。大会旨在立足海经区产业集聚优势，发挥浙江工贸职业技术学院国家“双高”院校办学优势，开启高校建设与地方发展同向共进、学术专业与区域产业同频共振的崭新篇章。

签约仪式现场。

来自北京交通大学、吉林大学材料学院、天津大学温州研究院的专家学者，浙江省电气行业协会、温州市电工协会、60余家重点企业及浙江工贸职业技术学院师生代表齐聚一堂，共商教科人一体化与产教融合创新发展大计。

大会现场，温州海经区管委会与浙江工贸职业技术学院签署了“海经区-浙工贸”教科人一体化校地战略合作协议，此次签约标志着双方在人才培养、科技创新、成果转化等领域的合作迈入系统化、长效化新阶段。

为紧密对接电气传统优势支柱产业，现场揭牌成立浙江工贸职业技术学院智能电气学院，省电气行业协会与浙江工贸职业技术学院签署合作协议，并举行了电气青蓝工程师班师徒结对仪式。校企双方将通过师傅带徒弟的方式，把企业新技术、新工艺和生产任务引入教学，着力培养用得上、留得住的高技能人才。

浙江工贸职业技术学院智能电气学院揭牌

据介绍，浙江工贸职业技术学院扎根海经区，凭借政企共建、省市赋能、嵌入湾区、校企共生四大优势取得良好办学成效。学校将以此次签约为契机，与各方共育人才、共推创新、共抓落实，助力青年成长成才、赋能产业发展，加快打造国内一流技能型工科强校。温州海经区将持续为校企合作营造最优环境、提供坚实保障，携手各方共谱产教融合、协同共赢的发展新篇章。

在交流报告环节，温州宏丰新材料研究院有限公司研究院院长穆成法围绕校企产学研协同等实践经验作了分享，北京交通大学国家卓越工程师学院副院长孙强、科学技术研究院任俊博围绕卓越工程师培养体系、产学研协同机制与产业创新实践等主题作了专题分享。

与会嘉宾实地考察走访。

会前，与会嘉宾实地考察走访了浙江工贸职业技术学院资讯楼、校史馆及光电制造学院、智能电气学院，现场举行了电力新能源材料及装备中试基地揭牌仪式。

近年来，温州海经区始终把产教融合作为赋能产业升级、培育新质生产力的重要举措，持续推动教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接。此次校地战略合作签约及智能电气学院成立，是海经区深化校地协同、做强产业人才支撑的又一标志性成果。下一步，温州海经区将持续推进产教深度融合，集聚各方资源，共育时代人才，全力打造产教融合发展的“海经样板”，助力区域经济社会高质量发展。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 温州海经区布局产教融合 浙工贸智能电气学院揭牌

记者 王艳琼 通讯员 王翼翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com