人民日报 2026-10-22 10:08:42

过去相当长一段时间，食品安全事故的处理逻辑是“企业认罚、高管无恙”。

不久前，双汇发展公告称，因旗下企业2025年生产的一批次猪后鞧肉产品被检出林可霉素残留超标，公司及控股子公司、相关董事和高管收到多份《行政处罚决定书》，合计罚没约1.29亿元，预计减少2026年归母净利润6380.66万元。

更值得关注的不是罚款总额，而是董事长个人被罚约3765万元，总裁、副总裁、总工程师分别被罚约566万元、647万元、659万元。

过去相当长一段时间，食品安全事故的处理逻辑是“企业认罚、高管无恙”。罚款从公司利润里列支，最终承担成本的是股东，管理层最多内部通报、扣点绩效。处罚的痛感，在层层传导中被稀释。食品安全法实施条例第七十五条确立的“处罚到人”机制，正是要打断这条稀释链条。

此次事件还暴露了一种更深层次的矛盾。目前，屠宰加工行业普遍采用“公司+农户”供应商合作模式。这套模式能快速扩大产能，缓解成本压力，但也带来挑战：如果企业只做简单的采购收货，不主动延伸管理触角，上游养殖户就很容易变成风险的源头。

企业追求效益无可非议，但规模扩张、成本承压，都不是质量失守的挡箭牌。把上游养殖环节简单外包出去，把食品安全寄托于终端检测，潜藏巨大风险。一方面，养殖户自身技术能力有限；另一方面，食品安全和企业形象不能仅凭养殖户的道德自律。消费者在超市冷柜前看到的不是“某养殖户的产品”，而是企业的品牌。品牌背书往往意味着全链条背书，倘若出了问题再拆分责任环节，既损害品牌信用，也辜负消费者的信任。

日前，企业公布了6项整改措施，方向是对的。统一供应投入品、全程记录用药和休药期、建立可追溯体系，这些都不是不可实现的技术难题，而是愿不愿意为风险管控买单、为食品安全守住底线的管理决心问题。

市场给龙头企业提供了广阔舞台，也赋予其沉甸甸的社会责任。责任压到决策层，问责落到具体的人，制度才不会悬空，食品安全才能有更可靠的保障。正因如此，开出罚单只是纠错的起点，而不是治理的终点。

（摘编自“人民锐评”微信公众号）

作者：金台岩

原标题：“处罚到人”的清晰信号（人民锐评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com