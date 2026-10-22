人民日报 2026-10-22 10:09:59

城市里的绿化带，看似寻常，却时常引发讨论。道路旁种什么，公园里栽什么，关系城市面貌，影响居民感受。城市里的这一片片绿，除了好看，还蕴藏更多价值。

安徽亳州历史上以中药材贸易闻名。清代诗人刘开写亳州：“花前花后皆人家，家家种花如桑麻。”花事连着农事，风景连着生计。而今当地推行“以药代绿”，在部分公共绿地和道路边角种植中药材。花可以赏，根叶可以入药，养护和采收也能带来收益，由此，城市景观与产业发展相得益彰。

中国人对于物产的记忆，常常跟地域联系在一起。品一杯龙井，浙江杭州西湖的湖光水色仿佛就在眼前；闻一缕普洱茶香，云南茶山的云雾古树似乎离得更近了一些；尝一颗葡萄，新疆吐鲁番的骄阳与绿洲也有了具体模样。物产之所以成为地方名片，不只是因为味道好、品质佳，更因为其中连着当地的自然环境、生产技艺和社会文化。

文化还藏在怎样种、怎样养的学问里。浙江湖州的桑基鱼塘，桑叶喂蚕，蚕沙养鱼，塘泥肥桑，上一道生产的余物，恰是下一道生产的养分；陕西佳县的古枣园，枣树在旱地结实，也为黄土坡固土保水。一个是循环，一个是回馈，说到底都是对自然规律的顺应与善用。《齐民要术》讲“顺天时，量地利，则用力少而成功多”，道出了农事的智慧。顺应自然的节奏，善用自然的联系，才能既取之于地，又还之于地。这份与水土相处的本领，同样是文化。

一方水土孕育一方物产，人又在年复一年的劳作中，让手艺、感情和声誉沉淀于物产之中。久而久之，物产有了名气，地方也有了名声。离乡的人，可以从中找到熟悉的味道；远方的人，也可以从中认识一片土地。

这份沉淀于乡土之间的文化，并未封存在历史里，而是活在当下、续写新篇。2021年，习近平总书记在福建考察时强调，“要统筹做好茶文化、茶产业、茶科技这篇大文章”。茶文化讲述传统，茶产业连接市场，茶科技推动创新，三者结合，贯通历史与未来。这些年，福建茶旅融合等不断发展。2025年，福建茶叶全产业链产值已突破1800亿元。

还有许多地方通过“农业+文旅”的方式，让种植被更多人看见。四川宜宾将竹林景观、竹产品加工、生态旅游结合起来，让一根竹子延伸出更长产业链；广西柳州建立螺蛳粉饮食文化博物馆，组织原料产地观光，将地方小吃变为城市名片；山东寿光立足蔬菜产业优势，把种植基地转化为旅游景区，以此展示农业文化与科技……今天的农业，除了提供农产品，还可以做体验、带文旅、育品牌。土地上的每一种特色，都可能成为发展的资源。

2026年中央一号文件提出，“开发农业多种功能”“深化农文旅融合，推进乡村旅游提档升级，发展‘小而美’文旅业态”。今天推进乡村全面振兴，既要把农产品种好、卖好，也要把生态价值、文化价值和乡土特色保护好、利用好，让更多增值收益留在乡村、惠及农民。

文化赋能农业，并非简单地给农产品贴上一张文化标签。要赢得市场认可，最终仍得靠品质和信誉。文化真正的作用，在于讲好品质背后的故事，让好东西的价值被看见，让守住好品质的人获得应有回报。

“童孙未解供耕织，也傍桑阴学种瓜。”认得物产，读懂农事，珍惜劳作，土地便不只有收成，也有了可以传下去的文化传统。种出来的文化，根在泥土，润泽人心。

作者：程 诚

原标题：种出文化，种出价值（金台随笔）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com