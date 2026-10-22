壹时评：一根线，串起五千年长江文明
走进湖北天门石家河遗址博物馆，全息投影中的玉神人眉目清晰，五千年前的文明轮廓触手可及。作为长江中游地区迄今发现面积最大、等级最高、延续时间最长的新石器时代大型城址聚落，石家河古城总面积近350万平方米，规模相当于4个故宫，与良渚古城体量相当。古城垣、玉团凤、彩陶片，印证着长江流域是中华文明的重要摇篮。而在天门永昌新材料车间，高性能锦纶长丝飞速穿梭，现代产业的活力扑面而来。“何以中国·当惊世界殊”网络主题宣传活动此行走进天门，在感受一古一今的两相映照中，探寻着长江文明生生不息的深层密码。
石家河遗址的价值不仅仅停留在见证过去的层面。它有距今五千年的完整城址、被誉为“中华第一凤”的精美玉器，更藏着中华文明多元一体的发展脉络——出土玉器与三星堆文化神韵相通，印证着长江流域文明的交流与共生。今年5月正式开馆的石家河遗址博物馆，巧妙利用全息技术让玉器“活”起来，制陶互动区让观众沉浸式体验先民生活。游客不只是看展品，更是在互动中理解先民如何就地取材、打磨器物，和场景发生真实联系。这种联系越具体，文脉的传承就越坚实。
石家河遗址出土的100余种陶纺轮，证实史前纺织业已具规模；今天“天门衣尚”区域公用品牌的图标，正是以石家河文化“神人面具”为原型设计。从史前纺轮到现代锦纶，这根线串联了起来。现代化车间里的创新热潮，是这片土地文明创造力在当代的延续。今天的建设者锚定产业短板，突破化纤材料技术瓶颈，补齐当地纺织产业链上游缺口，实现“原料—纺丝—织造”本地闭环。这不只是产业账，也是生态账。上游原料本地化，淘汰落后产能、上马高性能纤维，腾出的是环境容量。从因地制宜到补链强链，一脉相传的是文明基因里的创造力，也是长江流域历经千年始终充满活力的关键。
长江大保护不只是生态环境的治理修复，也是文明脉络的延续传承。守护一江碧水，是呵护文明赖以生存的生态基底；保护历史遗存，是筑牢文明向前发展的文化根脉；推动产业转型升级，是以更少的资源消耗支撑更长久的繁荣。生态、文脉、发展三者共生共融，是“共抓大保护、不搞大开发”的深层内涵。
从石家河的古老文明到新时代的产业创新，历史与现实在长江之畔交汇。何以中国？答案在博物馆的展柜里，也在现代化的车间里。守护好文明根脉，发展才有深厚底气；持续创新突破，文明才能永葆生机。让生态与文脉共兴，让保护与发展同行，万里长江自会给出新的回答。
作者：徐玉涵
原标题：何以中国丨壹时评：一根线，串起五千年长江文明
来 源：人民网
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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