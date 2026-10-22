立规矩，不“烧心”：浙江营商环境的“规矩”哲学

好评如潮 2026-10-22 10:13:52

最近，AI短剧“不烧心”梗席卷全网，抖音话题播放量超22亿次。剧中那句“先把规矩立住，路才能越走越宽”，像极了浙江这些年一直在做的事：立规矩，然后让所有人在规矩里自由生长。只不过，浙江立的是营商环境的“规矩”。

法治的“硬规矩”，让企业不“烧心”。短剧里，良心摊贩说“规矩不能坏”，因为规矩是信任的底座。对民营企业来说，最大的安心，是知道政策不会朝令夕改，权益不会被随意侵犯。浙江深谙此道。早在2020年，浙江就出台了全国首部促进民营企业发展的省级地方性法规。到2024年，《浙江省优化营商环境条例》正式施行，96条内容覆盖从市场准入到权益保护的全链条。其中一条写得格外“硬气”：政府作出的政策承诺和订立的合同，不得以政府换届等为由违约毁约。现实中，浙江用法治的“硬规矩”，为企业筑起一道不可逾越的屏障，让政府的权力有边界，企业的预期有保障，市场的信任有根基。

服务的“软规矩”，让创业不“烧心”。短剧的经典台词是“先把规矩立住，路才能越走越宽”。但浙江的版本多了一层含义：规矩不只是约束，更是服务。2025年以来，温州市市场监管部门开始推行一种全新的执政理念：既要让服务如空气般无处不在，又要让干扰如晨雾般悄然退去，厚植适宜万物自由生长的营商环境沃土。38个市级、313个县级执法部门的年度检查计划被归并整合，第一批21项“综合查一次”场景清单正式发布，跨部门联合检查成为常态。更重要的是，信用好的企业还能享受“免检免扰”红利。德国人丹尼斯的经历或许更有说服力。他在温州创办AI视频公司，走进人才服务专区，当天就拿到了营业执照。“拿到证的时候我一直问，真的一元钱都不要吗？”这种“意外”，恰恰说明浙江的服务规矩已经立到了骨子里。

AI的“新规矩”，让未来不“烧心”。“不烧心”梗本身，就是AI批量生产短剧的产物。有意思的是，浙江正在给AI立“规矩”。温州率先发布全国首个AI模型全生命周期合规指引，首创“企业自查—专家审查—政府背书”模式，政府联合公安、网信、司法等部门提前介入。规矩立住后，温州成为全国唯一拿下国家数据基础设施6项试点“大满贯”的城市，中国数安港集聚企业超1200家。杭州以立法破题，全国首部具身智能机器人地方性法规在此诞生，相关人工智能产业促进立法草案还拟引入词元概念、支持“一人公司”新型创业主体；宁波以场景为纲，发布“人工智能+制造”典型场景指引，凝练十大行业63个场景。杭州立的是“敢为天下先”的立法勇气，宁波立的是“一张蓝图绘到底”的产业耐心，温州立的是“把合规变成竞争力”的先行智慧。AI不是来抢饭碗的，规矩也不是来捆手脚的，而是让创新者敢于迈步、不必回头的。

短剧结局是老实摊贩的生意越做越大。原因很简单，规矩立住了，信任就来了；信任来了，路就宽了。浙江用十几年时间书写的，是一种“制度即信用”的治理哲学，创立的是一套让创新者安心、让创业者放心、让守规矩者受益的制度生态。规矩一旦立住，便不再是约束，而是一种引力。它让守信者不必自证清白，让创新者无需瞻前顾后，让每一个愿意踏实做事的人，都能在确定的轨道上全力奔跑。

作者：孙可

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com