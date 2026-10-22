潮新闻客户端 2026-10-22 10:25:31

近日，温州医科大学附属口腔医院一行人远赴四川省阿坝州壤塘县开展口腔专项医疗帮扶，持续推动优质口腔医疗资源下沉高原，深化浙川东西部协作医疗共建成果。

近日，温州医科大学附属口腔医院一行人远赴四川省阿坝州壤塘县开展口腔专项医疗帮扶，持续推动优质口腔医疗资源下沉高原，深化浙川东西部协作医疗共建成果。

现场，该医疗团队为此前在温医大附属口腔医院开展手术治疗的五名唇腭裂患者开展复查随访，细致评估患者术后恢复情况，讲解后续康复护理要点，全程跟进患儿预后健康。随后，团队走进壤塘县城关小学，为40余名在校学生开展口腔健康筛查和牙齿涂氟工作，普及龋齿预防、口腔保健知识，将口腔健康理念送到高原儿童身边。

温医大附属口腔医院团队走进壤塘县城关小学。医院供图

壤塘地处高原，口腔医疗资源不足，当地群众受到口腔疾患困扰，往往要通过长途外出就医获得规范治疗。为推动帮扶从短期义诊 向长期扎根 转变，此次活动中，壤塘县为温医大附属口腔医院医疗团队颁发特聘专家聘书。接下来一年半，该院将派两名医师驻点壤塘县人民医院口腔诊疗中心，提供当地群众标准化口腔诊疗服务。

这是温医大附属口腔医院两年来第四次走进壤塘开展口腔医疗服务。近年来，温医大附属口腔医院以“齿生工程”为引领，立足温州、心系高原，持续深耕口腔公益与东西部对口帮扶。

温医大附属口腔医院团队赴壤塘开展医疗帮扶。医院供图

2025年，在温医大、浙江省驻壤塘县帮扶工作队的支持下，温医大附属口腔医院与壤塘县医共体总医院共建的联合口腔诊疗中心正式揭牌启用，填补了壤塘县专业化口腔诊疗的空白，实现当地口腔医疗从无到有的历史性突破。本次帮扶更是聚焦川西口腔医疗短板，派驻优秀医疗骨干，希望真正推动优质医疗资源落地基层，让东西部协作成果惠及高原群众，打造扎根当地的民生暖心工程。

“从成都出发辗转9小时才抵达壤塘，崎岖山路，让我真切体会到当地群众就医的艰难。”温医大附属口腔医院口腔颌面外科医师汪池说，自己将牢记使命，用心为基层群众提供专业口腔服务。未来，该院援派医师将扎根高原，在临床诊疗的同时做好传帮带，助力壤塘培育一支带不走的口腔医疗队伍，持续守护当地群众口腔健康。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 深化东西部协作 温医大附属口腔医院赴壤塘开展医疗帮扶

通讯员 杨继敬 记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com