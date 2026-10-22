推动科技创新和产业创新深度融合，未来这样干

新华网 2026-10-22 10:46:01

10月21日，中办、国办对外发布《关于推动科技创新和产业创新深度融合的意见》，以发展新质生产力、建设现代化产业体系为目标，以构建企业主导、各主体协同的产学研融通创新体系为重点，推动全链条贯通、全领域覆盖、全要素融通、全方位保障，形成科技创新和产业创新互融共促新格局。

意见有哪些亮点值得关注？“十五五”时期推动科技创新和产业创新深度融合怎么干？“新华视点”记者采访了有关专家。

看点一：明晰了路线图和任务书

推动科技创新和产业创新深度融合，是以高水平科技自立自强引领发展新质生产力的关键。“十五五”时期是科技强国建设的关键攻坚期，也是我国产业向优向强的关键期，唯有打通科技加速向现实生产力转化的通道，才能为中国式现代化筑牢物质根基。

一段时间以来，科研创新和产业发展之间横亘着不少壁垒。比如：科研人员手握实验室的好成果，但难以匹配产业需求；企业了解市场，却因多种原因不愿创新、不能创新；前沿技术“样品易出、量产困难”。

此次，意见围绕促进创新链产业链无缝对接、以高质量科技供给支撑现代化产业体系建设、加强企业主导的产学研融通创新、提高创新资源统筹配置效能、营造深度融合的良好生态和拓展深度融合的发展空间6方面，提出17条切实举措。

在中国科学技术发展战略研究院党委书记刘冬梅看来，意见摆脱过去“先有成果后考虑转化”的惯性思维，从源头强调科技创新和产业创新一体谋划和双向联动，鲜明体现了理念的变革。同时，意见突出问题导向，相关举措瞄准融合过程中的堵点卡点，具有很强的实操性。

“意见的出台，为科技创新和产业创新深度融合明晰了路线图和任务书，将推动形成产学研用多方力量协同创新新局面。”清华大学技术创新研究中心主任陈劲说。

看点二：强化现代化产业体系建设的科技支撑

在卫星互联网、未来能源等领域突破了一批关键技术，新一代移动通信、核电、光伏、高铁等领域研发水平和应用能力世界领先，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重不断提升……近年来，我国以科技创新引领新质生产力发展，推动现代化产业体系建设迈出新步伐。

建设现代化产业体系、实现产业体系整体跃升，是“十五五”时期重要战略任务。此次，意见鲜明提出，以高质量科技供给支撑现代化产业体系建设。

“意见的这一提法，更加突出了科技创新应用导向，强化高质量科技供给在塑造产业竞争新优势的重要作用；同时，进一步强化产业需求牵引，着力解决科技、经济‘两张皮’问题。”国家发展改革委创新驱动发展中心副主任林晓锋说。

——在提升产业链自主可控水平方面，意见锚定集成电路、工业母机、先进材料等技术壁垒高、攻关难度大的产业，明确推动重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。

——在培育新兴产业和未来产业方面，意见强调加强基础理论研究和底层技术研发，开展颠覆性技术挖掘甄别，加快推进前沿技术产业化商业化。

——在焕新传统产业方面，意见提出深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程，加速工业互联网创新发展，全面实施“人工智能+”行动。

中国信息通信研究院副院长王志勤说，坚持以需求为牵引，结合产业特征增强科技供给，将推动更多产业领域迈向全球价值链中高端，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。

看点三：以更大力度更实举措落实企业创新主体地位

企业是推动创新创造的生力军，是创新链和产业链的关键结合点。

意见明确融合以构建企业主导、各主体协同的产学研融通创新体系为重点，并对“加强企业主导的产学研融通创新”作出专章部署，提出全面增强企业创新能力、加快培育壮大科技企业、加强创新主体协同联动。

意见要求，在指南编制、立项评审、项目验收中，合理增加来自企业和创业投资机构的专家数量；产业应用目标明确的国家科技计划项目，原则上由企业牵头实施并主导成果转化；推动国家自然科学基金试点向民营企业开放；加快培育科技型初创企业。

“一条条创新举措，充分彰显让企业在科技创新中‘唱主角’的导向。”比亚迪集团首席科学家廉玉波说，近年来，比亚迪与国内高校成立联合团队和创新平台，围绕新能源汽车研发需求开展创新攻关，有效推动了科研成果的产业化落地。

“但在产学研融通创新上，产业仍面临创新资源分散影响技术攻关、高校和企业评价导向和需求错位、人才双向流动受阻等共性问题。”廉玉波说。

对此，意见提出建设概念验证中心、中试验证平台；在国有企业分类考核中，提高企业与高校、科研院所等联合研发费用视同利润加回的比例；将产学研合作、科技成果转化成效等作为高水平研究型大学、科研院所评估和科研人员评价的重要内容；完善高校、科研院所科研人员选派挂职、兼职和离岗创业政策等举措，进一步促进创新链产业链资金链人才链深度融合。

看点四：持续优化适配产学研融通创新的生态

良好的生态是激发主体活力、增强创新动能的重要沃土。当前，我国产学研协同机制逐步健全，创新资源加速集聚，但创新生态的开放协同仍有待提升。

“优化创新生态，重点在于通过体制机制改革和健全政策体系，促进各类主体勇于创新、善于创新。”刘冬梅说，意见从创新资源统筹、市场环境营造、融合空间拓展等方面作出部署，为推动产学研融通创新提供了制度保障。

资金紧缺是制约企业尤其是广大中小企业投入创新的重要因素。在优化金融环境方面，意见进一步强调构建与科技企业全生命周期融资需求相适应的科技金融体系，鼓励创业投资基金投早、投小、投长期、投硬科技。

为破解科技成果“不愿转、不敢转”难题，意见着力强化新业态新领域知识产权保护，在产学研合作、科技成果转化中健全利益共享、风险共担机制；全面实施专利开放许可制度；推动企业标准、团体标准提质增效。

中国科学院科技战略咨询研究院院长潘教峰关注到，意见特别对因地制宜推动科产深度融合进行了部署，支持地方开展先行先试，引导各地立足禀赋优势锻造科技长板和产业特色，打造原始创新策源地。

“各地应落细落实意见部署，加强创新成果与区域发展的融合，根据各地产业特点和科技发展需求，因地制宜统筹资源配置，优化区域协同创新机制，提升新兴产业能级，加快建设现代化产业体系。”潘教峰说。

来 源：新华网

原标题： 推动科技创新和产业创新深度融合，未来这样干

记者：温竞华

本文转自：温州新闻网 66wz.com