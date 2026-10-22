新华网 2026-10-22 10:46:01

应急管理是国家治理体系和治理能力的重要组成部分，关乎人民群众生命财产安全，也关乎改革发展稳定大局。“十五五”时期，如何做好国家应急管理体系和能力现代化建设？国务院新闻办公室21日举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，相关部门负责人对此进行详解。

推动构建大安全大应急工作格局

国务院此前印发《现代化应急体系建设“十五五”规划》，对安全生产、防灾减灾救灾等工作作出部署。应急管理部副部长宋元明说，“十五五”期间将做好几方面工作——

防灾减灾救灾方面，将提升源头预防和工程治理能力。

“国土空间规划和各类建设规划，要有效规避自然灾害的风险。比如充分发挥自然灾害风险普查的作用，对各类建设规划提前开展灾害风险评估，避免山体滑坡、泥石流等威胁。”宋元明说，要加强工程治理，比如北方地区这几年极端降雨增多，要合理提高设防标准，加快补齐防洪排涝基础设施的短板。

安全生产方面，将进一步推进重大事故隐患排查治理。

宋元明表示，今年中央安全生产考核巡查二、三季度明查暗访实效性显著提升。“这次暗访检查共发现重大事故隐患950项，从严查处了一批煤矿隐蔽工作面开采、货车‘百吨王’运输、瞒报事故、检验检测机构弄虚作假等违法行为。”

“我们将推动出台生产安全事故隐患排查治理条例，明确重大事故隐患是什么、哪个部门来定重大事故隐患标准、企业怎么排查、谁部署治理、监管部门如何倒查企业责任。”宋元明介绍，目前已经有31个部门制定出台了67项重大事故隐患判定标准。通过条例的实施，推动企业安全投入、安全培训、基础管理和应急救援落实到位。

加快消防安全治理模式向事前预防转型

消防规划是国家应急规划体系的重要组成部分。国家消防救援局副局长宋树欣表示，“十五五”时期，将加快消防安全治理模式向事前预防转型。

“加快推动消防法律法规制定修订工作，构建权责更加明晰的消防安全责任体系。”他说，要大幅提升火灾风险隐患的排查质效，大力加强依法治理，尤其是全链条治理和源头治理，真正把问题解决在成灾之前。

与此同时，夯实共建共治的消防安全基础。“要大力发展志愿力量，壮大注册消防工程师、消防设施操作员队伍，规范消防技术服务机构执业秩序，严厉打击出具虚假、失实报告等失信违法行为。”宋树欣说，此外，还将加强消防领域基础研究和关键核心技术攻关，重点聚焦新能源、新材料、超高层建筑、复杂地下空间等新风险、新领域重点研发任务，推动科技创新和产业创新深度融合。

实现地震监测能力达1.0至2.5级

地震监测预报预警对人员紧急避险、重要设施紧急处置、减少灾害损失具有重要意义。中国地震局副局长张勤表示，今后5年，将着力构建“空天地海”一体、智能高效的现代化地震监测预报预警体系。

“我们将在重点地区建设形变、流体、电磁等地球物理密集观测台网，在京津冀等地区建设深井观测站，获取更高精度、更高时空分辨率的科学数据，提升地震前兆信息捕捉能力；在沿海海域建设海洋地震观测站，在西南、西北等地区加密布设地震监测站，拓展海域和西部地区的地震监测能力和范围；融合各类专用地震站网，并将其纳入全国站网体系，实现我国地震监测能力达到1.0至2.5级。”张勤说。

强化矿山隐蔽致灾因素普查

瓦斯、水、火、冲击地压等重大灾害，是矿山安全生产的“心腹大患”。国家矿山安全监察局副局长张瑞庭表示，“十五五”期间，将坚持源头治理、超前治理、工程治理，大力推进矿山安全灾害治理向事前预防转型。

“一方面，要不断完善隐蔽致灾因素普查技术手段，出台技术标准，引导矿山企业规范普查方法。”张瑞庭说，“另一方面，要强化检查执法，将普查工作纳入矿山安全检查执法重点内容，常态化开展检查执法、随机抽查和暗查暗访，严厉打击普查造假、数据不实、逃避监管等违法违规行为。”

深部开采当前面临高瓦斯、高水压、高地应力、高地温等复杂灾害叠加风险。“我们将重点围绕深部瓦斯、水害、冲击地压防治等关键技术开展研究验证，攻克深部灾害防控的技术难题，形成一批可复制、可推广的深部灾害治理技术成果。”张瑞庭表示。

来 源：新华网

原标题： 把问题隐患化解在成灾之前——多部门详解“十五五”现代化应急体系建设

记者：黄韬铭

本文转自：温州新闻网 66wz.com