通讯：二十年后，中国体操女团拼回这一冠

新华网 2026-10-22 10:46:01

距离决赛开始只剩半小时，中国女子体操队的跳马阵容，变了。

当地时间10月21日，在荷兰鹿特丹进行的2026体操世锦赛女子团体比赛中，中国队获得冠军，并获得2028年洛杉矶奥运会团体参赛资格。新华社记者 翁忻旸 摄

张怡涵脚部受伤，张清颖临时补位。队伍为突发状况准备的预案，在第一位队员出场前就派上了用场。

四个项目、十二套成套动作过后，中国队以165.764分夺得第54届世界体操锦标赛女子团体冠军，领先美国队0.233分。这是中国女队继2006年丹麦奥胡斯世锦赛后，时隔20年再夺世锦赛团体冠军，也终结了美国队在该项目上的七连冠。

“为了争取每一个0.1分，每个人都要为团队做贡献。”国家体育总局体操运动管理中心主任常成赛后说。

临时变阵，准备经受检验

据常成介绍，张怡涵原定完成的跳马难度为5.2。临时换人后，中国队使用两个难度5.0、一个难度4.4的跳马，力争在调整后的阵容中拿到尽可能多的分数。

“这种情况，实际上我们有预案。”常成说。

“我就跑了一趟，然后活动开了能跳，就上了，还没有来得及紧张的。”张清颖这样描述自己的临时补位。

10月21日，中国队选手张清颖在女子团体自由体操比赛中。新华社记者 翁忻旸 摄

她跳出13.233分，此后又完成高低杠、平衡木和自由体操，成为中国队当晚唯一参加全部四项比赛的队员。

团体决赛每项3人上场，3人的成绩全部计入总分，十二套成套没有舍弃最低分的余地。常成说，队伍从国内训练到抵达鹿特丹，一直按照“最后一项、最后一人决名次”的困难局面进行准备。

第三轮平衡木，中国队合计拿到43.366分，进入最后一轮时领先美国队2.200分。但最后一项自由体操，是美国队的强项。

10月21日，中国队选手柯沁沁在女子团体平衡木比赛中。新华社记者 翁忻旸 摄

最终，中国队守住了0.233分的领先优势。“我们做到了十二套全成。”常成说。

一套阵容，磨合出共同的底气

从亚锦赛到亚运会，再到世锦赛，中国女队保持了同一套阵容。五名主力、一名替补——杜思雨、柯沁沁、张清颖、邱祺缘、张怡涵和秦心怡，连续拿到三个团体冠军。常成把这三场比赛比作“小考、中考、大考”，队伍“一场比一场比得好”。

队长邱祺缘说，同一套阵容今年已是第三次参赛，队员们知道该怎样排兵布阵。赛前准备会上，大家更多是相互鼓劲：“大胆去把自己的动作做好，就是干干净净的一套做下来就够了。”

10月21日，中国队选手在夺冠后向观众致意。新华社记者 翁忻旸 摄

这种信任，也建立在场下的相处之中。

“我们就是真的有什么说什么。”杜思雨说，在比赛和生活中，队员们需要情绪反馈时，也会主动表达，“这个对我们很重要”。

更深一层的变化，是围绕团体目标调整项目布局。中国女队长期在高低杠、平衡木上拥有竞争力，跳马和自由体操则是影响团体成绩的短板。常成介绍，洛杉矶奥运周期，队伍把团体、个人全能放在优先位置，在薄弱项目上投入更多精力。

“团队大于个人。”这是队伍的理念，也贯穿备战的各个环节。

10月21日，中国队选手在夺冠后庆祝。新华社记者 翁忻旸 摄

据常成介绍，队伍调动裁判员、在国际组织任职人员的专业力量研究规则、打磨细节，还邀请体操运动管理中心原主任高健到队授课。管理中心完善保障条件，工作人员、保障人员及赞助合作伙伴共同参与备战保障。

常成把体操团体赛称为“立体战”“系统战”。十二套成套背后，是技术准备、困难预案和保障工作的共同支撑。

二十年后登顶，目光仍向前

本届世锦赛团体决赛前三名直接获得洛杉矶奥运会团体参赛资格。对中国女队而言，这枚金牌也为接下来的奥运备战增添了信心。

“也让世界看到了中国女子体操的进步。”常成说，这块金牌有增强信心、提振士气的作用。

对曾担任世锦赛替补、如今首次正式参赛的杜思雨而言，这枚金牌也回应了个人的等待：“也肯定了我自己的坚持。”

10月21日，中国队选手杜思雨在女子团体高低杠比赛中。新华社记者 翁忻旸 摄

夺冠之夜，差距同样留在成绩单上：中国队跳马总分在八支队伍中排第五，自由体操排第六，平衡木排名第一。0.233分的微弱优势带来了冠军，也提醒中国队仍需提升整体实力。此外，本届世锦赛部分俄罗斯主力选手因签证问题未能参赛。放眼洛杉矶奥运会，中国女队仍将面临激烈竞争。

“自由体操难度不够，这是我们下一步要提升的地方。”常成说，接下来仍要在跳马、自由体操上继续补强，把“硬实力”提升到新的高度。

10月21日，获得女团前三名的中国队（中）、美国队（左）和日本队（右）选手在颁奖仪式上。新华社记者 翁忻旸 摄

随着一批后备选手明年达到参赛年龄，中国女队未来将拥有更多阵容选择。常成表示，要坚持公平、公正、公开，为有能力、有水平的队员创造竞争机会，让更多人才涌现。

从现有阵容的连续磨合，到后备力量加入后更加充分的队内竞争，如何让更多选手具备多项比赛能力，持续补强薄弱项目，都将是中国女队备战洛杉矶奥运会的重要课题。

在鹿特丹，每一个0.1分都为最终夺冠贡献了力量。通往洛杉矶，中国女队还要不断积累实力，增添底气。

来 源：新华网

原标题： 通讯：二十年后，中国体操女团拼回这一冠

记者 赵建通、卢羽晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com