中国人民银行将发行中国工农红军长征胜利90周年金银纪念币
人民网－人民日报 2026-10-22 10:42:46
中国人民银行10月21日发布公告称，定于2026年10月22日发行中国工农红军长征胜利90周年金银纪念币一套。该套金银纪念币共2枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。
该套金银纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。8克圆形金质纪念币背面图案为五角星、光芒线、红军过雪山草地场景等，并刊“中国工农红军长征胜利90周年”“1936—2026”字样及面额，最大发行量1万枚。
30克圆形银质纪念币背面图案为红军长征到陕北雕塑、延安宝塔山等，并刊“中国工农红军长征胜利90周年”“1936—2026”字样及面额，最大发行量2万枚。
该套金银纪念币由中国金币集团有限公司总经销，销售渠道详见中国金币网（www.chngc.net/qd）。
来 源：人民网－人民日报
原标题： 中国人民银行将发行中国工农红军长征胜利90周年金银纪念币
记者：吴雨
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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