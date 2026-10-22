新华网 2026-10-22 10:45:53

工业和信息化部等八部门近日印发《产业基础能力提升“十五五”规划》。

规划提出，到2030年，产业基础薄弱问题明显缓解，技术创新能力、自主可控能力、优质产品供给能力全面提升，基础产品质量水平明显提高，形成一批引领整机创新的关键基础产品和若干具有国际影响力的知名品牌，新培育一批产业基础领域制造业单项冠军企业和专精特新“小巨人”企业，支持产业基础长效发展的投入机制更加健全，产业基础能力总体进入国际先进行列，为构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系提供有力支撑。

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原标题： 产业基础能力提升“十五五”规划发布

记者：周圆、赵怡宁 海报制作：周圆

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