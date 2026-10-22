新华网 2026-10-22 10:49:06

日本新任农林水产大臣武部新上任仅一周便陷入政治资金丑闻，而其前任一周前刚因丑闻辞职。高市早苗政府的选人标准受到质疑，任命他们为大臣的高市本人可能也将面临审视。

据日本共同社21日报道，武部新担任代表的自民党北海道第12选区支部在2024年的众议院选举期间，从承接国家公共项目的企业接受了30万日元（约合1.27万元人民币）的捐款，涉嫌违反《公职选举法》。武部新21日在农林水产省就此事向媒体记者表示，他当天已退款，并更正了政治资金收支报告。

武部新15日接替梁和生出任农林水产大臣。梁和生因发表被认为含有“公报私仇”意味的言论和涉嫌违反《公职选举法》相关规定，于14日辞职，上任还不到一个月。

在野党公明党中央干事会会长谷合正明表示，武部新应就此事作出说明。在野党“民主改革之会”的国会对策委员长后藤祐一对农相一职的人事选拔过程提出质疑：“首相官邸的‘身体检查’究竟是怎么做的？”后藤还说，这不是退还资金就能解决的问题，希望武部新作出充分说明，并认真考虑自己应当如何处理这一问题。

来 源：新华网

原标题： 日本新任农相上任一周即陷丑闻 高市选人标准受质疑

记者：陈泽安 梁晨

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