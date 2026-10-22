新华网 2026-10-22 10:47:58

据以色列第12频道电视台21日报道，数十架以色列战斗机和空中加油机本周早些时候飞越叙利亚和伊拉克领空，接近伊朗边境后折返。

报道援引两名美国高级官员的话说，此次行动发生在19日晚至20日凌晨，以军战机按照类似对伊朗实施打击的编队和路线飞行。

报道称，以色列事先向美国通报了此次行动，并将其描述为一次旨在威慑伊朗、展示以军军事能力的演习。美方官员认为，以色列可能试图诱使伊朗防空系统向以军战机开火，从而获得对伊发动军事打击的借口。

以色列官方尚未对此发表评论。

美国阿克西奥斯新闻网站19日以知情人士为消息源报道，美国国防部长赫格塞思当天访问以色列，会晤了以总理内塔尼亚胡。

当前，以色列与伊朗之间的紧张局势持续升级，距离以色列10月27日举行议会选举仅剩6天。内塔尼亚胡21日早些时候表示，只有推翻伊朗政权，才能彻底消除所谓伊朗对以色列构成的威胁。

来 源：新华网

原标题： 以媒：数十架以军战机飞近伊朗边境 模拟对伊打击

记者：王卓伦

本文转自：温州新闻网 66wz.com