新华网 2026-10-22 10:48:56

美国财政部21日发布公告称，将多个个人和实体列入“特别指定国民清单”以实施制裁，理由是他们帮助隐藏和运输伊朗大宗商品。

美国财政部指认一家在巴拿马和希腊运营的律师事务所为一些个人或企业设立“壳公司”，以方便他们交易受到制裁的伊朗商品，美财政部对这家律师事务所实施制裁。同时受到制裁的还有三家分别位于巴拿马、新加坡和阿联酋的船运或船运代理公司。

与此同时，有9艘悬挂巴拿马、阿联酋国旗的船只受到制裁，与上述律师事务所有关联的5名个人也受到制裁。

美财政部外国资产控制办公室同时发布两项一般许可，为相关方逐步结束与受制裁对象交易提供缓冲时间，相关交易须在美东时间11月20日前结束。

美国财政部还说，其下辖的金融犯罪执法网络正在与欧洲合作伙伴密切协作，以推进对一家与伊朗及其代理人有潜在关系的希腊银行进行调查。

美国曾于8月24日对伊朗发起新一轮制裁措施，从当日起把对伊朗经济制裁范围扩大到航空、数字资产、黄金、航运和技术行业等5个领域。

来 源：新华网

原标题： 美国制裁与伊朗大宗商品运输相关的个人与实体

记者：刘亚南

本文转自：温州新闻网 66wz.com