新华网 2026-10-22 10:50:57

俄罗斯总统助理乌沙科夫21日通报说，俄总统普京当天在与美国总统特使威特科夫会晤时说，俄方准备于11月中旬重启俄罗斯、美国和乌克兰三方会谈，会谈主题涉及冲突结束后俄乌安全体系建设。

乌沙科夫在简报会上说，普京和威特科夫就如何在乌克兰实现持久和平交换了意见，普京向威特科夫表达了继续与美国开展合作的意愿。

乌沙科夫说，普京和威特科夫还谈到了有关俄罗斯向美国和全球市场供应柴油协议的执行问题。他说，“双方强调，该协议不仅符合美俄双方利益，还将有助于稳定全球燃料市场”。

乌沙科夫说，双方还讨论了伊朗问题，普京表示，伊朗问题仍可通过外交方式解决，俄方愿为解决相关问题提供帮助。

此外，乌沙科夫在接受俄媒采访时说，新一轮俄美乌三方会谈可能在阿联酋阿布扎比举行。

来 源：新华网

原标题： 俄方说准备11月中旬重启俄美乌三方会谈

记者：侯鸣

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