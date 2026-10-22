中国新闻网 2026-10-22 14:24:02

中国商务部、科技部16日发布公告，就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》公开征求意见，并对相关技术实施出口前登记管理。

中国商务部、科技部16日发布公告，就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》公开征求意见，并对相关技术实施出口前登记管理。

据了解，此次公开征求意见涉及拟增列的人工智能、生物医药、光伏三个领域40项关键技术。其中，拟禁止出口技术14项，包括：人工智能驱动的恶意代码生成与变异技术、具有自主知识产权的细胞和基因治疗技术工艺平台、钙钛矿及叠层电池组件生产技术等。

拟限制出口技术26项，包括：人工智能辅助漏洞挖掘技术、具有自主知识产权的通用型细胞和基因治疗全新靶点发现和验证技术、单线产能≥3万吨/年的多晶硅工程技术等。

根据公告，人工智能领域包括大模型、智能体、算力集群、信息处理相关23项技术；对已通过开源、发表学术论文等方式进入公共领域的技术，不纳入管理范围。生物医药领域包括细胞和基因治疗、小核酸药、病原微生物相关5项技术；对不涉及所有权转让的对外授权模式，适用自动许可等便利措施。光伏领域包括多晶硅制造、硅片制造、电池制造相关12项技术；技术管理范围也包含承载相关技术的关键和核心设备。

商务部新闻发言人称，自2001年以来，商务部会同科技部多次调整修订《目录》，有进有出，有管有放，已形成工作惯例。此次修订亦是技术贸易管理的常态化工作，依法依规进行，不针对任何特定国家、地区或实体。

发言人表示，近年来，人工智能、生物医药和光伏相关技术在敏感领域的应用不断拓展，各主要经济体均实施了不同程度的出口管控。中国参考国际通行做法，依法实施必要的管理，既防范技术失控和不当扩散风险，也保障正常国际技术交流合作，推动科技向上向善、安全可控、造福人类。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 中国拟修订禁止限制出口技术目录 涉及人工智能等领域

记者 尹倩芸

本文转自：温州新闻网 66wz.com