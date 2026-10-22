红星新闻 2026-10-22 14:24:03

10月21日，红果短剧官方账号发布《关于红果短剧计划下线金币功能的公告》，宣布将分阶段下线平台的金币福利功能。

10月21日，红果短剧官方账号发布《关于红果短剧计划下线金币功能的公告》，宣布将分阶段下线平台的金币福利功能。

公告显示，自2026年11月1日起，红果短剧将不再向新用户提供金币功能；2026年12月底前，平台金币功能将全面下线。用户已获得的金币和现金余额权益不受影响。

“看剧赚金币”是免费短剧平台最常见的拉新玩法。红果为何在增长阶段，主动下线金币功能？此举，被业内视为一次标志性的转向，头部平台正践行社会责任的具体行动，也为行业提供了一个积极示范。

公告要点：分两步走，已获权益不受影响

根据公告，金币功能下线分两个阶段进行。

第一阶段，自2026年11月1日起，当天及之后新激活的用户，将不再获得金币功能及相关入口。此前已在使用金币功能的用户，在这一阶段不受影响，可继续正常使用。

第二阶段，2026年12月31日前，红果短剧将面向所有用户下线金币功能，停止发放金币。具体安排以官方后续公告为准。

值得注意的是，公告明确，用户已获得的金币和现金余额权益不受影响。在业内人士看来，这是一次平稳的过渡安排，并非突然抽走已到手的权益，也为老用户划定了明确的预期。

行业通用玩法，红果为何“自砍摇钱树”

金币功能并非红果独有。“看内容攒金币、金币兑换现金”，在短剧、小说、资讯类App中是相当普遍的获客与留存方式。用户通过签到、做任务、看广告赚取金币，平台以免费内容加现金激励圈住用户，再靠广告变现反哺内容。

红果短剧此次主动下线，砍掉金币功能，意味着放弃一种被验证有效的拉新留存手段，也在短期内放弃与之挂钩的广告收益。

在行业普遍依赖“激励换增长”的背景下，红果把用户体验和内容质量放在比短期增长更重要的位置，通过优质内容本身吸引和留住用户，而非靠“刷任务攒金币”的激励机制。业内普遍认为，这是平台践行社会责任的具体行动，也为行业提供了一个积极示范。

用户画像分化：“任务负担感”的另一面

用户的使用动机、内容偏好和服务诉求并不相同，不同群体画像存在差异。

有人为免费而来，有人为攒金币而来，但也有大量用户，只是想在闲暇时好好看一个故事。对后者而言，金币功能带来的不是福利，而是一种隐性的“任务负担感”——签到、做任务、看广告攒金币，把轻松的追剧变成需要“打卡”的流程。

解读来看，下线金币正是卸下这层负担：用户不必再惦记“今天还差几个任务”，注意力重新回到故事本身。对不以奖励为主要目的的用户而言，这是一次体验的净提升。

行业影响：内容本身质量成为留住用户的抓手

行业人士指出，红果短剧一直以来的各项举措，都有利于真正优质的内容被发现。

从内容分账机制的持续迭代，到对原创内容的扶持，平台持续把流量和回报导向认真做内容的创作者。金币下线后，内容本身的质量将成为留住用户的唯一抓手——用户为何留下、为何追更、为何分享，都回归到“故事好不好看”。

这也意味着，用心做内容的创作者，将获得更多被看见的机会和回报。靠激励堆起来的规模可以很大，但靠内容赢得的用户才更长久，这一逻辑正在被头部平台重新验证。

金币功能退出红果，只是这场实验的开始。接下来更值得关注的是：下线之后，平台的发展态势会如何变化，行业又会否跟进这一选择。当“激励换增长”的模式被一家头部平台主动按下暂停键，答案或许正在改写整个行业的竞争逻辑。

来 源：红星新闻

原标题： 告别“看剧赚金币”：红果短剧为何自砍摇钱树？

记者 胡沛

本文转自：温州新闻网 66wz.com