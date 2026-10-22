智驾“小蓝灯”迎来国标，拟启用“蓝绿色”标志灯
10月20日，工业和信息化部装备工业一司公开征求《汽车数据安全要求》等五项强制性国家标准的意见。其中，《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装要求》（以下简称《征求意见稿》）针对车辆外部灯光系统提出多项新要求，涉及自动驾驶标志灯、灯光显示内容、灯光控制方式及灯具组合等方面。
值得关注的是，此次《征求意见稿》新增了自动驾驶系统（ADS）标志灯的相关要求，并明确其专用光色为蓝绿色，为自动驾驶车辆的外部状态提示提供了标准依据。
随着L3级及以上自动驾驶技术的发展，《征求意见稿》明确提出，具备L3级及以上自动驾驶系统的车辆应选装前部、后部及侧面的ADS标志灯。在控制方式上，当车辆激活L3级及以上自动驾驶功能时，ADS标志灯应自动点亮，且不得手动开启或关闭；当自动驾驶系统退出时，标志灯应自动熄灭。同时，《征求意见稿》还提出，车辆在公共道路上行驶且未启用ADS时，不得点亮未定义的灯具。
事实上，近年来，智能驾驶“小蓝灯”的使用及合规性问题已引发行业关注。对此，今年8月，中国生产力促进中心协会副理事长兼秘书长王羽在接受《每日经济新闻》记者独家采访时表示，未来标准化的外部提示方式，必须遵循“灯亮即责变”的原则，即指示灯的启用必须与车辆的驾驶自动化权责等级严格对应。
“对于L2级辅助驾驶，驾驶权仍在驾驶员手中，不宜设置外部显性提示，避免权责模糊。这盏灯应当是‘责任的告示’，而非‘功能的展示’。”王羽表示。
除自动驾驶标志灯外，此次《征求意见稿》还对汽车外部灯光的显示内容作出限制。根据相关要求，除发光徽标功能外，灯具其他功能不得显示文字。同时，灯具点亮后形成的发光图案，不应构成或组合具有表情含义的人脸、动物面部或其他拟人化图形。
在灯具组合方面，《征求意见稿》进一步明确，转向灯不得与制动灯、后雾灯混合，倒车灯也不得与制动灯、后雾灯混合，以降低不同灯光信号混合造成的识别风险。此外，针对具备亮度变化功能的信号灯，《征求意见稿》提出，灯具调整亮度时应整体同步变化，不得通过局部光源开关切换实现光强调整。
在灯光控制方式上，《征求意见稿》还对手势及语音控制提出限制，禁止通过手势对灯具进行操作控制，以及通过语音控制关闭灯具。
根据编制说明，新标准建议自2028年1月1日起实施。针对新申请型式批准及已获型式批准的车型，部分涉及前照灯调光装置等技术要求的条款设置了过渡期，最长为48个月。本次征求意见截止日期为2026年12月19日。
来 源：每日经济新闻
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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