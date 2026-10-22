六战六胜，南哥666！苍南队主场战胜云和队
温州新闻网 2026-10-22 21:30:00
温州网10月22日讯（记者 诸葛之伊）10月22日晚，浙BA城市争霸赛D组小组赛在苍南县体育中心体育馆进行，苍南队主场以91:69战胜云和队，取得省赛六连胜。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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