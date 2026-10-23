温州日报 2026-10-23 08:16:00

10月21日，市委副书记、市长张文杰参加“两个健康”直通车政企恳谈会，聚焦OPC高质量发展，面对面听取企业意见、回应企业诉求。

温州网讯 10月21日，市委副书记、市长张文杰参加“两个健康”直通车政企恳谈会，聚焦OPC高质量发展，面对面听取企业意见、回应企业诉求。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于人工智能的重要论述和考察浙江重要讲话精神，全面落实省委省政府部署要求，深入实施“人工智能+”行动，持续营造OPC发展良好生态，打造人工智能时代创新创业新范式，为加快创新温州建设、提速做强“一圈一极一中心”注入新的动能。

会上，9位企业代表围绕政策支持、资源对接、场景开放、生态构建、人才培育等方面提出意见建议和相关诉求。张文杰边听边记，与市直部门和属地政府现场研究解决方案、逐一予以回应，并要求逐条梳理、闭环跟进、务求实效。

张文杰指出，OPC是人工智能时代创新创业的新生力量，具有巨大发展潜能和广阔发展前景。要强化平台支撑，优化配套支持，统筹用好空间资源，提升软硬设施，着力打造高性价比创新创业空间。要强化创业服务，优化创新环境，系统推进改革，强化法律保护，开展合规护航，助力创新创业主体茁壮成长。要强化精准对接，打通供需链路，推动OPC发展与产业转型升级、民生改善、社会治理等深度融合，切实把OPC创业优势转化为发展胜势。要强化要素保障，完善政策配套，开放公共数据，优化算力供给，加大金融支持，加快打造政策友好、创业友好、环境友好的发展环境。

副市长王振勇、章月影参加。

来 源：温州日报

原标题： “两个健康”直通车举行OPC专场 加快打造OPC创业高地

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com