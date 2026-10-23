聚焦加快发展新质生产力 邀您支招

温州日报 2026-10-23 08:21:00

2026世界青年科学家峰会即将在温州拉开大幕。自2019年落地温州以来，作为全球青年科技合作的重要载体、链接全球人才资源的重要平台，峰会累计邀请7400余人次专家学者来温交流，全职引育顶尖人才33名，落地123个创新平台、1244个前沿项目。

温州网讯 2026世界青年科学家峰会即将在温州拉开大幕。自2019年落地温州以来，作为全球青年科技合作的重要载体、链接全球人才资源的重要平台，峰会累计邀请7400余人次专家学者来温交流，全职引育顶尖人才33名，落地123个创新平台、1244个前沿项目。

依托峰会，一个以人才为纽带的科创磁场已在瓯江之畔成型，以创新奔赴未来的氛围日益浓厚。

日前，中共中央国务院印发《关于发展新质生产力的意见》，提出“以科技创新为引领，以全要素生产率大幅提升为核心标志，推动技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级，推动劳动者、劳动资料、劳动对象优化组合和更新跃升，全方位推进科技创新、产业创新、发展方式创新、体制机制创新、人才工作机制创新”。

蓝图已绘，关键在落地。新质生产力能不能在温州扎根，归根到底取决于支撑创新的“硬条件”是否托得住：技术出实验室、下生产线，这条路子通不通？人才评价那把尺，量得准不准？耐心资本，是否真耐得住“耐心”？数据、能源、土地，能否精准流向最需要之处？

先看技术要素，关键在于突破科技成果转化的“最后一公里”。近年来，温州加快构建现代化中试平台培育体系，现已培育市级及以上中试平台18家，覆盖生命健康、新材料、新能源等产业领域；试水创新科技成果转化“二次救济”风险减量模式，为转化失败的项目提供损失补偿，投保项目实现100%转化。

再看人才要素，从“企业看着选”到“企业说了算”。“510+行动计划”每年拿出15万个以上岗位、创新开展引才留才十大行动，持续引育高校毕业生和技术技能人才。“问企识才”改革一年间，由企业自主认定D、E、F类人才超1200人、技术技能人才3.4万人，人才评价也从“论文论英雄”转向“产线论英雄”。

资本要素，“耐心”从哪里来？温州构建千亿产业基金集群，“科创指数贷”等特色信贷产品累计投放近2000亿元，备案私募基金管理规模超350亿元，境内外上市企业增至53家。面对早期科创项目风险高、周期长的现状，温州尝试财政资金从无偿补助转为“拨投联动”，补位耐心资本供给不足，为高能级平台成果转化提供支撑。

数据与能源，是AI时代最底层的“硬通货”。温州率全国之先创新数据要素“四证联办”，企业一份申请即可同步完成数据的产权、知识产权、资产登记和安全合规评审，打通数据从资源到资产的通道。清洁能源装机占比已达45.1%，苍南等地正在探索“绿电直供+核能供热+源网荷储算协同”模式。

场景与土地，是创新的“验证场”和“落脚点”。温州已梳理形成111个标准化AI应用场景，聚焦智能电气、泵阀、鞋服、汽车零部件等11大重点制造业。土地端，率先构建工业用地“数据得地+两限一摇”机制，把供地周期从平均6个月压缩到2个月，让好项目快落地、快开工。

以科技创新引领新质生产力加快发展，对温州而言，有具象化的要素支撑：一笔敢投早期的钱，一台能验证技术的中试设备，一度价格合理的绿电，一块及时供得上的产业用地，一份愿意第一个吃螃蟹的冲劲。

站在“十五五”规划开局之年，温州新质生产力的腾飞，亟须汇聚众智，为夯实要素保障建言献策。本期问计活动聚焦支撑新质生产力发展的技术、人才、资本、土地、数据、能源及场景等关键要素，征集具体、可操作的建议。诚邀您结合自身经历、行业洞察，提出接地气、可操作的金点子，为温州厚植新质沃土、决胜未来贡献力量！

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来 源：温州日报

原标题： 问计于民活动聚焦加快发展新质生产力

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com